«سند» تتعاون مع 33 شركة طيران عالمية للصيانة والإصلاح

أكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((سند)) المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل أن ((سند)) تتعاون مع 28 شركة طيران عالمية، بالإضافة إلى 5 شركات دولية متخصصة في تصنيع محركات الطائرات.

وأوضح – في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) – أن ((سند)) حققت نحو 2 مليار درهم زيادة في قيمة إجمالي العقود طويلة الأجل التي وقعتها المجموعة مع كبرى شركات صناعة محركات الطائرات التجارية هذا العام مقارنة بعام 2022، حيث تتجاوز قيمة العقود 30 مليار درهم مع نهاية 2023، وبنسبة زيادة تتجاوز 7% عن العام الماضي. وأضاف إن 90% من عائدات مجموعة سند من خارج دولة الإمارات، مشيراً إلى أن السوق الأمريكي أكبر سوق لنا، يليه السوق البريطاني.

خطط توسعية

وحول استراتيجية المجموعة وخططها التوسعية، قال: استراتيجية المجموعة التوسع في كل خطوط صيانة محركات الطائرات، نريد أن نكون في المقدمة من حيث منتجات الشركة ونتطلع إلى تأسيس كفاءات لمحركات جديدة.

وأوضح أن قطاع الطيران يشهد نسبة نمو تتجاوز 3.6% عالمياً، وتصل إلى 6% في منطقة الشرق الأوسط، والطلب على السفر يتزايد عالمياً واقترب من مستويات ما قبل جائحة ((كوفيد 19)) ووصل إلى نحو 98.5% مقارنة بمستوى السفر قبل الأزمة، أما في منطقة الشرق الأوسط فتجاوزنا معدلات ما قبل ((كوفيد 19)). وأضاف إنه لابد أن نواكب التوسع في المنطقة ونحن نستهدف قطاع المطارات، لأن المنطقة سوف تشهد افتتاح العديد من المطارات الجديدة، وهناك مطارات قديمة سيتم تجديدها.

وتابع: مجموعة ((سند)) المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل يتجاوز عمرها اليوم 35 سنة، لدينا القدرة الصناعية والخبرات اللازمة، لدينا شبكة واسعة من الشركاء الدوليين، لدينا عدد كبير من العملاء حول العالم، ونحن نستهدف التوسع خارج دولة الإمارات، فهناك مناطق حول الإمارات يوجد بها طلب كبير على ما تمتلكه المجموعة من خبرات وخططنا التوسعية تركز على قطاع الطيران والمطارات، وتأسيس كيان صيانة عالمي ينطلق من الإمارات للمنطقة ثم إلى العالم.

100 مليون درهم

وأضاف منصور جناحي إن المجموعة افتتحت أخيراً مركز ((سند)) المعتمد لصيانة وإصلاح وعمرة محركات ((ليب)) كأول مركز لصيانة محركات الطائرات الموفرة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وأنجزت ((سند)) تحسينات كبيرة على منشآتها في أبوظبي باستثمارات تتجاوز 100 مليون درهم، حيث يوفر المركز الجديد صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع، كما يوفر قدرات وتقنيات متقدمة تدعم الشبكة العالمية لصيانة وإصلاح وعمرة محركات ((ليب))، ويقدم المركز خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لأكثر من 450 محرك من طراز ((ليب)).

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة ((سند)) أن المجموعة تستهدف تأسيس محطة متكاملة لصيانة محركات الطائرات، مشيراً إلى أن هناك بعض المكونات في محرك الطائرات يتم صيانتها خارج الإمارات، ونحن نريد أن يكون لدى الإمارات اعتماد ذاتي كامل ويتم صيانة محركات الطائرات داخل الدولة، ونكون محطة متكاملة لصيانة كل محركات الطائرات.

قصة نجاح

وحول مشاركة مجموعة ((سند)) في معرض دبي للطيران 2023، أكد منصور جناحي أن معرض دبي للطيران قصة نجاح إماراتية نفخر بها في منظومة الطيران العالمية، مشيراً إلى أن المعرض منصة عالمية وفرصة كبيرة لاستعراض ما لدينا من إمكانيات وإبرام الاتفاقيات.

وأضاف ((إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، حيث نستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وننطلق من القاهرة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات صيانة وإصلاح وعمرة مجموعة متنوعة من محركات الطائرات التجارية ومكوناتها، وبموجب الاتفاقية، تلتزم سند ومصر للطيران بالمساهمة في التعاون، حيث توفر سند قدراتها التشغيلية والهندسية، في حين تساهم مصر للطيران بالكوادر العاملة والقدرات الفنية مع الاستفادة من منشآتها الحديثة في القاهرة.

ونستفيد من الكفاءة الفنية التي تتمتع بها مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، وبنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها الواسعة في خدمات صيانة وإصلاح وعمرة المحركات، سنشهد تحولاً كبيراً في الخدمات التي نقدمها لعملائنا في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا)).

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