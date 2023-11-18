الإمارات ستقود العالم في استدامة قطاع الطيران

قالت باسكال سوريس، رئيس تاليس الدولية، إن دبي حققت نجاحاً كبيراً في تسخير موقعها الجغرافي الاستراتيجي لترسيخ مكانتها مركزاً رئيساً في صناعة الطيران العالمية من خلال القيادة المستقبلية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية؛ الأمر الذي يتجلى من خلال تصدر مطار دبي الدولي المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ((البيان)) أن دولة الإمارات تحتضن التكنولوجيا وتدرك الحاجة إلى الاستدامة، وتسعى إلى خلق وظائف مستقبلية لمواطنيها؛ لذا فإن رؤية تاليس لمستقبل صناعة الطيران في دولة الإمارات هي أنها ستقود العالم في الاستدامة والكفاءة، من خلال المزج بين التكنولوجيا التطبيقية والمواهب المحلية المدربة.

وقالت إن تطور قطاع الطيران في دبي ناجح للغاية، وينمو بشكل كبير، مشيرة إلى أن دبي ضخت استثمارات كبيرة في دبي الجنوب، الذي يعتبر مشروعاً ضخماً يهدف إلى إنشاء مركز اقتصادي جديد في دبي، يشمل مطار آل مكتوم الدولي والمنطقة اللوجستية ومدينة دبي للطيران ومجمع الأعمال.

وهناك العديد من المباني الجديدة التي تظهر بشكل مستمر لاستيعاب العمليات سريعة التطور وعمليات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) والقدرات الداعمة؛ الأمر الذي يخلق فرص عمل في مختلف القطاعات، من الطيران والخدمات اللوجستية إلى خدمات الأعمال.

استشراف المستقبل

وأوضحت سوريس أن شركة تاليس تساعد في استشراف مستقبل الطيران في دولة الإمارات؛ حيث تقوم الشركة بتزويد أنظمة إدارة الحركة الجوية والملاحة لمطارات أبوظبي ودبي، إضافة إلى رادارات الحركة الجوية للدولة، وتعد تاليس مزوداً موثوقاً لأنظمة الترفيه الجوي (IFE) للناقلات الإماراتية التي تشهد نمواً سريعاً، مشيرة إلى أن تاليس تعتبر المزود الحصري لأنظمة الترفيه الجوي (IFE) لأسطول طائرات بوينغ طراز 777X التابعة لطيران الإمارات، كما وقع الاختيار على شركة تاليس لتزويد الأسطول الجديد من طائرات إيرباص A350-900 بنظام الترفيه الجوي AVANT Up، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.

وقالت باسكال سوريس إن مختبر مستقبل الطيران يعتبر شراكة جريئة وطموحة بين عمالقة الطيران العالميين، مثل طيران الإمارات، وتاليس، وكولينز وإيروسبيس، وجنرال إلكتريك، وإيرباص، ويهدف مختبر مستقبل الطيران إلى الابتكار وإنشاء حقبة قادمة من الطيران برؤيته الجريئة للتأثير بشكل إيجابي على حياة مليار شخص.

قياسات حيوية

وأضافت سوريس أن تاليس كانت ولا تزال تساعد في صقل مجال القياسات الحيوية على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، حيث حولت هذا المجال إلى واحدة من تقنياتها الأساسية.

وتحتوي معظم جوازات السفر الجديدة على معرفات بيومترية، التي تسمح باستخدامها في البوابات الذكية، وتستخدم أنظمة المطار ((طِر إلى البوابة)) (Fly to Gate) الخاصة بتاليس القياسات الحيوية للوجه والهوية الرقمية للمساعدة في تبسيط تجربة الركاب وتحسينها في مناطق أخرى من المطار، وهو ما يلغي حاجة الركاب إلى إظهار تذكرة السفر أو بطاقة الهوية عند كل نقطة تفتيش، ما يوفر ما يصل إلى 30% من وقت الصعود إلى الطائرة، والحد من المخاطر الأمنية للوثائق المزورة.

توطين

وقالت سوريس إن تاليس تدعم التنمية الصناعية والابتكار في الإمارات، وعملت على تعزيز وجودها داخل الدولة من خلال العديد من المشروعات المشتركة والشراكات، بما في ذلك تلك التي تركزت على تطوير المواهب من خلال برامج التدريب المهني والأكاديمي رفيعة المستوى.

وقالت إن شركة تاليس الإمارات للتقنيات تعد جزءاً من برنامج التوازن الاقتصادي التابع للحكومة، وهي شركة إماراتية محلية 100% تأسست في عام 2019 ومملوكة لشركة تاليس.

تم إنشاء تاليس الإمارات للتقنيات لدعم الابتكار والتحول الرقمي والتصنيع والشراكات المحلية من خلال رعاية المواهب المحلية وتبني التنوع، وتهدف تاليس الإمارات للتقنيات إلى المساعدة في نقل التكنولوجيا المستدامة ودعم خلق فرص العمل والمهن المحلية، كما أطلقت تاليس مبادرة ((وجهتك الإمارات)) بالتعاون مع توازن ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يونيو 2023، وتهدف هذه المبادرة إلى الترويج للمنتجات الإماراتية التي تحمل علامة ((صنع في الإمارات))، والترويج للخبرات الإماراتية عالمياً.

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