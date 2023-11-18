موسم الاحتفالات ينطلق بزخم في «فيليا»

دعا ((فيليا)) (Fi'lia) ضيوفه إلى خوض تجربة لا تُنسى لتناول مجموعة من أطباق المأكولات التي تم اختيارها بعناية فائقة، وذلك لفترة زمنية محدودة فقط.

فقد بات بإمكان روّاد هذا المطعم الفريد من نوعه، التمتع بالأجواء الاحتفالية التي لا حدود لها، من خلال تقديمه قائمة مأكولات خاصة بمناسبة الأعياد، مستوحاة من المطبخ الإيطالي العريق، بالإضافة إلى خيارات تناول أطباق ((يوم الشكر))، ووجبات البرانش الفاخرة، وسط أجواء غنية بالترفيه الحي.

ويتميّز ((فيليا)) بتراسه الخارجي الذي يحتل موقعاً متميزاً في الطابق 70 من فندق وشقق إس إل إس دبي (SLS Dubai Hotel & Residences)، ويطلّ على أروع المناظر التي تزيّن أفق دبي، وهو ما يجعله مكاناً مثالياً للاحتفاء بموسم الشتاء.

تطوير

ويقع فندق وشقق إس إل إس دبي، الذي يتألف من 75 طابقاً، في منطقة ((وسط المدينة))، وهو ما يجعله أحد أطول المباني الفندقية والسكنية في المنطقة، إذ يوفر رؤية لا تُضاهى على معالم المدينة بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى إطلالات رائعة على ((برج خليفة)) الشهير.

تم تطوير فندق ((إس. إل. إس دبي))، بالتعاون مع شركة أيداس (Aedas) العالمية للهندسة المعمارية، وهو يضم 254 غرفة فندقية مُصممة بخبرة عريقة، على يد المصمم الشهير بول بيشوب، بالإضافة إلى 371 وحدة سكنية، و321 شقة فندقية.

يتميز أسلوب ((إس. إل. إس دبي)) بالنمط الراقي والفن المعاصر والخصائص الفريدة، وصيحات الموضة الأنيقة والتجهيزات الاستثنائية التي تعمّ أرجاء المكان بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز