ماكلارين تكشف عن 750 S وتحتفي بـ«التاج الثلاثي»

كشفت شركة ماكلارين أوتوموتيف تصميم شعارها الأكثر طموحاً ودقة على الإطلاق والمتمثل بشعار 3 - 7 - 59 المذهل. وقد نفّذه فنيون خبراء في مجال الطلاء ضمن قسم العمليات الخاصة في ماكلارين، على سيارة ماكلارين 750 S خارقة كشف عنها لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين في الفورمولا 1، وباتو أووارد، سائق ماكلارين إندي كار، وديريك بيل، سائق فريق ماكلارين السابق في الفورمولا 1 والذي شارك مرتين في سباق لومان 24 ساعة بسيارة ماكلارين F1 GTR.

وتم الكشف عن شعار 3 - 7 - 59 في فعالية رياضة السيارات الفاخرة، فيلوسيتي إنترناشونال، التي أقيمت في مضمار سباق سونوما في الولايات المتحدة، ويعدّ تكريماً لافتاً لنجاح ماكلارين بحيازة لقب ((التاج الثلاثي)) بالفوز في سباق إنديانابوليس 500، وسباق جائزة موناكو الكبرى، وسباق لومان 24 ساعة. ويتزامن الكشف عن الشعار مع احتفالات ماكلارين طيلة العام بالذكرى الستين على تأسيسها في سنة 1963.

وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: ((مع احتفالنا بالذكرى الستين لتأسيس ماكلارين، نسترجع تراثنا الغني القائم على تجاوز حدود المألوف، سواء كان ذلك عبر رياضة السيارات أو التميز في مجال السيارات الفائقة والخارقة كما جرى. لقد استوحي شعار 3 - 7 - 59 من هذين المجالين، وهو يختصر قوة الأداء الفائق الذي يحتفي بنجاحنا في إحراز لقب التاج الثلاثي. ويعدّ هذا المشروع الذي قدمه قسم العمليات الخاصة في ماكلارين الأكثر تحدياً على الإطلاق، وهو يبرز خبرة ماكلارين الرائدة في مجال الطلاء الذي نُفّذ على سيارة خارقة ترتقي بمعايير هذه الفئة من المركبات)).

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