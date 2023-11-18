«تنظيم الاتصالات» تدعو الجمهور إلى الإبلاغ في حال فقدان أو سرقة هواتفهم

دعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجمهور إلى ضرورة إبلاغ مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات في حال فقدان أو سرقة الهواتف المتحركة الخاصة بهم في الوقت الذي تزداد فيه أهمية هذه الأجهزة في الحياة اليومية.

وتهدف الهيئة إلى رفع الوعي بإجراءات الإبلاغ عن فقدان/ سرقة جهاز الهاتف المتحرك، إذ لدى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة العديد من القنوات التي يمكن للجمهور التواصل عبرها للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة مثل مراكز اتصال خدمة العملاء، وخدمات الدردشة المباشرة عبر المواقع الإلكترونية، والقنوات الأخرى التابعة للمشغل. وتعد الإمارات من الدول الرائدة والسباقة في تطوير الأنظمة والإجراءات اللازمة في هذا الشأن على مستوى المنطقة.

وفور الإبلاغ عن الواقعة والتحقق من هوية الشخص مقدم البلاغ وتأكيد تفصيلات ومواصفات الجهاز المفقود/ المسروق، يقوم مزود الخدمة بإبلاغ العميل بالشروط والأحكام كافة المتعلقة بالحجب، وبمجرد الحصول على موافقة العميل، سيقوم مزود الخدمة بإضافة الهوية الدولية للجهاز (IMEI) ضمن قاعدة بيانات أجهزة الاتصالات المتنقلة المخصّصة للحجب، وبموجبه وفي 24 ساعة من تلقي البلاغ سيقوم مزود الخدمة بحجب هذا الجهاز ومنع الاتصال بأي شبكة لاسلكية في دولة الإمارات، وهي المدة نفسها التي سيحتاجها مزود الخدمة لرفع الحجب عن الجهاز المفقود في حال تم العثور على الجهاز واستعادته.

كما تؤكد الهيئة أهمية اتخاذ الأفراد وسائل الحماية كافة المتاحة لحماية أجهزة هواتفهم المتحركة عند سرقتها أو فقدانها مثل: تعيين الرمز السري، وتفعيل التحقق بخطوتين، وتفعيل خاصية بصمة الأصبع أو الوجه وتفعيل خاصية العثور على الجهاز.

إجراءات

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: ((تهدف الهيئة من إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة إلى نشر الوعي المتعلق بكيفية التصرف في هذه المواقف ما يسهم في تعزيز جودة الحياة الأمنية للمجتمع الإماراتي الذي توليه حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة أهمية كبرى)).

وأضاف ابن غليطة: ((إن ازدياد عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، جعل معظم المستخدمين اليوم يعتمدون بشكل أساسي على أجهزة الهواتف المتحركة لإنجاز أغلب المعاملات سواء الحكومية أو غيرها كالمدفوعات المالية والتقديم على الخدمات، ولذا كان لا بد من إطلاق المزيد من الخدمات، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية التي تراعي حماية أمن وخصوصية المتعاملين)).

التزام

وتؤكد الهيئة من جانبها على الجمهور ضرورة تقديم معلومات دقيقة في ما يتعلق بالهوية الشخصية وزمان ومكان حادثة الفقد أو السرقة، ومواصفات الجهاز مع ضرورة التزام المشترك توصيات مزود الخدمة في ما يتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما تشير الهيئة إلى أن إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة لمزودي خدمات الاتصالات إجراءات احترازية، فيتعين على المتعامل التواصل أيضاً مع الجهات الأمنية ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة على مستوى تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة؛ من أجل تسهيل حياة المشتركين، وتعزيز مؤشرات إسعاد المتعاملين المتعلقة بخدمات الاتصالات.

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