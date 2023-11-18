غرفة الشارقة والتسجيل العقاري يطلقان «إيكرس 2024» يناير المقبل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة استمرار استعداداتهما لإطلاق الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري ((إيكرس 2024)) في الفترة من 17 - 20 يناير المقبل بمركز إكسبو الشارقة، وتضم نخبة متنوعة من كبار شركات التطوير والاستثمار العقاري في الإمارات والمنطقة جنباً إلى جنب مع العارضين الجدد الذين يشاركون بالمعرض لأول مرة بناءً على ما حققه المعرض من نجاحات كبيرة في دوراته السابقة.

ويشارك بالمعرض هذا العام عدد كبير ومتنوع من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى الوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات إدارة العقارات والمشاريع والاستشارات القانونية والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري.

ويتوقع أن يستقطب المعرض عدداً كبيراً من الزوار والمهتمين بالشأن العقاري للاطلاع على أحدث التوجهات والتطورات التي تشهدها صناعة العقار في العالم، وللاستفادة من الفرص والعروض الحصرية التي توفرها المؤسسات المشاركة بالمعرض.

وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض ((حرص الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة على المشاركة بالمعرض للاستفادة من مكانة الشارقة، خصوصاً ودولة الإمارات عموماً كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، وبالذات مع تزايد عدد مراكز التسوق والمجمعات السكنية الحديثة والمشاريع العقارية الفاخرة في الإمارة الباسمة، في الوقت الذي بدأ فيه المطورون العقاريون باتباع منهجيات ترتكز على رفاه الإنسان وبناء مجمعات سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات، مستفيدين من التسهيلات والحوافز العديدة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين، ومكانة الإمارة كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار)).

ويحظى المعرض في دورته الجديدة، برعاية كل من دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة ودائرة إسكان الشارقة وبرعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ورعاية أكاديمية من معهد خبراء الابتكار العقاري بدبي.

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