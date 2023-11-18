10.7 مليارات رهوناً عقارية على 5800 وحدة سكنية بأبوظبي خلال 10 أشهر

شهد السوق العقاري في أبوظبي رهن نحو 5800 وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المنقضية من العام الجاري متنوعة بين الشقق والفلل السكنية بأنواعها وبقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليارات درهم لتشكل نحو 48 % من إجمالي الرهون التي شهدها السوق العقاري منذ بداية العام.

وأوضحت بيانات حديثة لدائرة البلديات والنقل بالإمارة أن شهر أكتوبر قد شهد نشاطاً ملحوظاً، حيث قارب عدد الوحدات السكنية التي تم رهنها نحو 1000 وحدة عقارية سكنية بقيمة بلغت 1.4 مليار درهم.

ووفق مؤشرات الدائرة فإن السوق يشهد إقبالاً يواكب الانتشار الواضح للوحدات العقارية السكنية الجديدة في مناطق الجزر والضواحي الخارجية ومناطق التملك الحر كانت الدافع الأكبر لاستمرارية نشاط حركة الرهن العقاري السكني والرغبة في التمويل العقاري عن طريق المصارف وشركات التمويل ولا سيما في جزر بمقدمتها ((السعديات)) وجزيرة ((ياس)) التي تختص كل منهما بنحو 25 % من إجمالي الوحدات الجديدة تحت الإنشاء التي تم إدراجها بالسجل العقاري للإمارة تليهم جزيرة الريم إلى جانب مناطق مختلفة تشمل كلاً من جزيرة ((رمحان)) و((الريف)) ومنطقة ((الجرف)) و((الشامخة))، وتعتبر تلك المناطق قبلة المشاريع العقارية في أبوظبي حالياً لتوفير أنماط مختلفة من العقارات متضمنة الفيلات والأبراج السكنية مع تعدد مستويات من رفاهية الوحدات وتباين الأسعار تنافسياً بين المطورين.

وأبان توزيع الوحدات المرهونة على مدار الأشهر العشرة بتركز الطلب من جانب السوق في قطاع الفلل والتاون هاوس والوحدات المشتركة بين النمطين لتسجل الحصة الأكبر بنحو 86 % من إجمالي قيمة الرهون العقارية للوحدات السكنية بتلك الفترة وبقيمة بلغت 9.2 مليارات درهم وذلك عن رهن 4406 وحدات ما بين الفلل والتاون هاوس شكلت بدورها حصة 76 % من إجمالي الوحدات السكنية المرهونة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

مقابل ذلك كانت للشقق السكنية بكل أشكالها بين العادية والدوبلكس حصة 14% من إجمالي حجم الرهون التي تمت منذ بداية العام بحوالي 1.4 مليار درهم واستحوذت الشقق على حصة بلغت 24% من عدد الوحدات السكنية المرهونة منذ بداية العام الجاري بحوالي 1411 شقة.

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