غرامات أمريكية قياسية على شركات المحاسبة لمشكلات في التدقيق

فرضت المؤسسة الأمريكية المنظمة للتدقيق، التي تأسست في أعقاب انهيار شركة ((إرنون)) منذ عقدين، عدداً قياسياً من الغرامات لعام واحد، بعد مجموعة من إجراءات الإنفاذ ضد شركات محاسبة، تشمل ((بي دبليو سي)) و((ديلويت)) و((كي بي إم جي)).

وأعلن مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة فرضه غرامة على أعمال ((بي دبليو سي)) باليونان قدرها 3 ملايين دولار، وغرامة أخرى قدرها 500,000 دولار على ((كيه بي إم جي)) في اليابان لفشل الشركتين في الوفاء بالمعايير الأمريكية في تدقيقها لحسابات العملاء في نيويورك.

وبجانب ستة قرارات أصغر أخرى أعلنها المكتب، فقد رفعت التسويات إجمالي قيمة الغرامات المفروضة حتى الآن هذا العام إلى 11.85 مليون دولار ضد أكثر من ثلاثين شركة؛ ما يتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 11.02 مليون دولار المسجل العام الماضي.

وعزز مكتب مراقبة الحسابات نشاط الإنفاذ الذي يضطلع به منذ تعيين إدارة بايدن قيادة جديدة للمكتب. وصرحت رئيسة المكتب، إريكا ويليامز، لـ((فاينانشال تايمز))، بأنها ستواصل ((استخدام كل أدوات الإنفاذ المتاحة لضمان إدراك الناس عواقب تعريض المستثمرين للخطر)).

في إطار التحركات الأخيرة، اكتشف المكتب تجاهل ((بي دبليو سي)) مشكلات في تدقيق حسابات ((إيجيان مارين بتروليوم نتوورك))، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تتاجر في وقود الشحن عالمياً، والتي أفلست في 2018 بعد عملية احتيال بقيمة 300 مليون دولار.

وفي سياق عملية التدقيق التي أجرتها على نتائج ((إيجيان)) لعام 2016، بعثت ((بي دبليو سي)) بموظفين للتحقق من وجود 4 عملاء مهمين، ووجدت أن عنواناً لم يكن موجوداً، وأن عنوانين كانا لمبنيين سكنيين لا توجد بهما أي شركات، لكنها مع ذلك أجازت البيانات المالية.

وقال مكتب مراقبة الحسابات إن ((بي دبليو سي)) ومدققيها ((فشلوا في الاستجابة على نحو ملائم لهذا الأمر ولأدلة تدقيقية متناقضة أخرى، أو حتى توثيق محاولاتها زيارة المواقع المسجلة في بيانات الشركة)).

وأشار المكتب إلى شريك في ((بي دبليو سي))، وذكرت أنه ((أعطى تعليمات للفريق بإلغاء الزيارات المتبقية للمواقع، وبالاعتماد على أدلة تدقيق أخرى غير كافية لإصدار تقرير تدقيق خالٍ من التحفظات)).

ودفعت ((بي دبليو سي)) وشركة التدقيق الأخرى لـ((إيجيان،

((ديلويت)) تسويات قضائية قدرها 14.9 مليون دولار بالفعل لكل منهما، لمستثمرين في الشركة المدرجة بالولايات المتحدة. وأعلنت ((بي دبليو سي)) أن التسوية مع مكتب مراقبة الحسابات وضعت حداً لهذه القضية.

وذكر ناطق بلسان الشركة: ((في حين أن عمل ((بي دبليو سي)) باليونان أسهم في الكشف عن عملية الاحتيال في إيجيان، لكننا نتقبل تماماً أنه كان حرياً بنا طرح المزيد من التساؤلات)).

من ناحية أخرى، تم فرض غرامة على ((كي بي إم جي)) في اليابان قدرها 500,000 دولار نتيجة مشكلات شابت أنظمتها للتحقق من جودة التدقيق، وفق إعلان مكتب مراقبة الحسابات.

وبحسب التسوية، فإن المراجعات الداخلية لأعمال التدقيق فشلت في تسليط الضوء على سوء جودة العمل، مثل عدم تحققها على نحو ملائم من معاملات مالية محددة.

وفرض المكتب أيضاً غرامة بواقع 255,000 دولار على ست شركات أخرى، تشمل أعمال ((كيه بي إم جي)) في الأرجنتين والبرازيل، وأعمال ((ديلويت)) في لوكسمبورغ، لعدم الإبلاغ عن المسائل التي تحظى باهتمام لجان التدقيق لعملائهم.

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