وسطاء العقارات الأمريكيون يخشون فقدان 100 مليار دولار من العمولات

ألقى طوفان من الدعاوى القضائية ضد الرسوم المرتبطة بمبيعات المنازل الأمريكية، بظلال من الشك على الإيرادات المستقبلية لقطاع من الموظفين، يبلغ عدد العاملين فيه نحو 1.6 مليون شخص، وهو مجال يتصف بكثير من المرونة والأجور المرتفعة، خاصة للنساء.

وانحازت هيئة محلفين فيدرالية في ميزوري لمجموعة من بائعي المنازل بولايات ميزوري وكانساس وإلينوي، الشهر الماضي، ووجدت أن أكبر شركات الوساطة العقارية الأمريكية ملزمة بسداد تعويضات بنحو 1.8 مليار دولار، بسبب ممارسات غير قانونية للإبقاء على العمولات المرتفعة.

وتقدّم مشترون وبائعون للمنازل في ولايات أخرى، بدعاوى جماعية إضافية في الأسبوعين الماضيين، ضد الرسوم التي يفرضها الوسطاء العقاريون.

ومع إفادة تقارير بأن وزارة العدل تنظر في اتخاذ قرارات ضد الممارسات الاحتكارية، ترى شخصيات بارزة في القطاع، أن نموذج العمولات الذي تمتعت به الصناعة طيلة عقود انتهى أمره.

ويظهر تحليل أجرته ((كيف وبروييت آند وودز))، أن الحكم بعدم قانونية هيكل العمولات الذي يعتمد عليه الوسطاء العقاريون، من شأنه تهديد وظائف ما يصل إلى 80 % منهم في أرجاء الولايات المتحدة، وتشير تقديرات محللي ((كيف وبروييت آند وودز))، إلى انكماش متوقع قدره 30 % لعمولات بقيمة 100 مليار دولار، يدفعها الأمريكيون للوسطاء العقاريين.

ويمكن لذلك أن يعرض مساراً وظيفياً شائعاً ومرتفع الأجر للأمريكيات للخطر. ولا تتطلب الوظيفة، التي تهيمن عليها النساء، درجة علمية جامعية، كما أنها تتميز بجداول عمل متغيرة ومرنة. وعمل أغلب الوسطاء 30 ساعة فقط أسبوعياً خلال العام الماضي، بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

وقالت جوليا بولاك كبيرة الاقتصاديين بموقع الوظائف ((زيب ريكروتر)): ((تشير استطلاعاتنا إلى أنه العمل الذي يعتبره من ليسوا ذوي درجات علمية جامعية وظيفة أحلامهم)).

وتابعت: ((من الواضح أنها فرصة مربحة على نحو غير معتاد للأشخاص، من حيث متطلبات التدريب والشهادات)). وعند مقارنتها بمسارات وظيفية شائعة أخرى، لا تتطلب درجات علمية، مثل العمل كهربائياً أو سباكاً، تعتقد بولاك أن ((العقبات قليلة.. وعادة ما تكون الأجور مرتفعة للغاية)).

ويتوقع سماسرة أن يشهد ثلث الوسطاء الذين يعملون بدوام جزئي وذوي الخبرة الأقل، أكبر خفض في رواتبهم. لكن الأقل تأثراً سيكونون الوسطاء المتخصصون في العقارات الفاخرة، والذين يعملون في مدن تتمتع بمجموعة متنوعة من أنواع العقارات، مثل الشقق الخاصة والتعاونيات.

وقالت ماري لو فيرتز، الشريكة المؤسسة لشركة ميزون ريل إستيت في مدينة شارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية: ((أعتقد أن البعض سيتحتم عليهم ترك مجال العمل هذا))، وتابعت: ((سيخرج البعض بالتأكيد من هذا المسار)).

وخلافاً للمملكة المتحدة، وأغلب أنحاء أوروبا، يلجأ مشترو المنازل في العادة لخدمات الوسطاء العقاريين لتمثيلهم في صفقة الشراء. وعادة ما يدفع البائع ما يتراوح بين 5 % و6 % من سعر البيع لوسيطه، الذي عادة ما يتقاسم العمولة بالتساوي مع وكيل المشتري، ومع بلوغ متوسط سعر بيع المنازل في الولايات المتحدة 431,000 دولار في الربع الثالث، فعادة ما تصل قيمة العمولة إلى 26,000 دولار.

وإذا رفض البائع دفع العمولة، فلن تُنشر تفاصيل المنزل على قاعدة بيانات ((إم إل إس))، التي يستخدمها وكلاء المشترين لإيجاد منازل لعملائهم، وهي الخدمة المشغلة لمواقع إلكترونية تُعرض عليها المنازل للبيع، وتشمل ((زيلو)). وقال المدعون بقضية ميزوري، إن هذه القيود جعلت من بيع المنزل دون دفع العمولة للوسيط مستحيلاً.

وتأتي هذه القضايا ضد نظام العمولات التعاونية المعمول به منذ عقود، في وقت يعاني فيه العملاء بشدة بسبب دخول أعداد كبيرة من الوسطاء إلى السوق، مع تباطؤ واضح بمبيعات المنازل.

وانخفضت مبيعات المنازل القائمة 15 % على أساس سنوي، إلى أدنى مستوياتها منذ 2011، عند 3.9 ملايين منزل في سبتمبر. وسجل متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً، أعلى مستوياته منذ 23 عاماً، في أكتوبر لفترة قصيرة، ما أسفر عن تردد ملاك المنازل في البيع، وخروج المشترين من السوق.

وسلّطت نينا هاتفاني، الوكيلة لدى شركة ((كومباس)) في سان فرانسيسكو، الضوء على انخفاض مبيعات فريقها بمقدار 40 %، مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وترجح هاتفاني أن التطورات ذات الصلة بقضية ميزوري، ستدفع مزيداً من المشترين للتفاوض لخفض معدل العمولة المعتاد الذي تتقاضاه. وأضافت: ((ستكون تجربة جديدة برمتها)).

ويعتبر مدافعون عن المستهلكين القضايا المرفوعة أمراً طال انتظاره، من شأنه تحسين مستوى القدرة على تحمل تكلفة المنازل في سوق صعبة. ونوّه ستيفن بروبيك، الزميل لدى اتحاد المستهلكين الأمريكي، بتلقي العملاء في كثير من الأحيان خدمات ضئيلة للغاية، لا تبرر دفعهم رسوماً تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات. وقال: ((الأمريكيون رفضوا هذا القطاع، وما يقوم به بشكل أساسي)).

وأشارت جوليا بولاك إلى أن العقارات واحدة من المجالات القليلة التي لم تنخفض فيها تكاليف الوساطة في عصر الإنترنت، لافتة إلى أن سماسرة العقارات قد يمضون في الطريق ذاته الذي سلكه وكلاء السفر، مشيرة إلى أن وكلاء حجز الرحلات القلائل المتبقين يتخصصون إلى حد كبير حالياً في تنسيق الرحلات الأكثر تعقيداً. وأسهبت قائلة: ((في هذه الأيام، ومع كل هذه الأدوات المتاحة عبر الإنترنت، ليس من الواضح ما إذا كنت فعلاً بحاجة إلى المساعدة، أو أن الأمر يستحق كل هذه التكاليف)).

ويرد وسطاء بأنهم يقدمون خدمات ذات قيمة، مثل تقديم المشورة في ما يتعلق بالرهن العقاري، والتقييمات وفحص المنازل. ومن شأن إجبار المشترين على دفع مقابل التمثيل مقدماً، الإضرار بالمشترين لأول مرة، وأولئك المنتمين لمجتمعات مُهمّشة في سوق تنافسية بالفعل. وعوضاً عن ذلك، يمكن للمشترين المضي قدماً دون الحاجة لسماسرة، أو اختيار دفع أجورهم بالساعة، ومقابل خدمات مُنتقاة.

في حين تشق الدعاوى الجماعية طريقها في المحاكم، ذكر وسطاء أن الشركات مرتبكة للغاية. وأشارت جين ديفيس، الوسيطة لدى ((كيلر ويليامز))، والتي تقيم في ميزوري، وتعمل على تدريب سماسرة آخرين، إلى تساؤل مفاده: ((ماذا سيعني هذا، وكيف سنعكس قيمتنا؟)).

وبالنسبة للورا إليس، كبيرة مسؤولي الاستراتيجيات لدى شركة الوساطة ((بيرد آند وارنر))، التي سلّطت الضوء على معاناتها جراء التقلبات التي تعتري سوق العقارات منذ 2020، فإن هناك مزايا لإخراج الوسطاء غير ذوي الخبرة، والذين يعملون بدوام جزئي من السوق، وأضروا بسمعة القطاع. وقالت: ((سيفقد الكثيرون وظائفهم، لكنني، شخصياً، أعتبر الأمر مفيداً لصناعتنا)). وأضافت: ((ستتغير صناعتنا تماماً، وسيكون هذا واضحاً للجميع من حولنا)).

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