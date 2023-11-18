اليابان بحاجة إلى حماية أقوى للإبلاغ عن المخالفات وسوء السلوك

في أبريل الماضي وبعد شهر من الكشف عن أكبر فضيحة في صناعة الترفيه باليابان، أعلنت شركة المواهب المعنية، بعد تأخير واضح، إنشاءها خطاً ساخناً للمبلغين عن المخالفات، من شأنه تمكين الضحايا من الكشف عمّا لديهم من معلومات.

ومع ذلك، فقد شاب هذا الخط الساخن عيب هائل، يتمثل في أنه كان متاحاً فقط للعاملين لدى ((جوني آند أسوسيتس))، ما يعني أن المئات من الشباب المستقلين العاملين في صناعة الترفيه ليسوا مؤهلين لاستخدام الآلية الجديدة للإبلاغ عن شكاواهم، على الرغم من أنهم ربما تعرضوا لسوء الاستغلال من مؤسس الشركة، جوني كيتاغاوا.

ويُعد غياب هذا الخط الساخن واحداً من أوجه قصور كثيرة وجسيمة في الضوابط الداخلية التي سمحت لكيتاغاوا، وهو رائد في إطلاق نوع فرق الفتيان الآسيوية الموسيقية والذي توفي في سنة 2019، باقتراف اعتداءات عديدة منذ ظهور الادعاءات المرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي، بحسب لجنة من الخبراء الخارجيين المُكلفة من قِبَل الوكالة.

ولكن حادثة ((جوني))، وكذلك مجموعة من الفضائح الأخيرة للشركات، عرّت الضعف واسع النطاق لنظم الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات في اليابان، ما أسفر عن معاناة الضحايا في صمت، والتجاوز عن سوء السلوك داخل الشركات مدة أطول مما يجب.

ويتناقض استمرار غياب الكثير من الإجراءات الوقائية، المعمول بها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مع ما تروجه الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب في شأن تحسن الحوكمة، باحتسابه سبباً يدعو لاستثمار مزيد من الأموال في البلاد.

ومع ذلك، تتصدر هذه القضية الاهتمامات، إذ أعلن يوتاكا آراي، المفوض في هيئة حماية المستهلك، الأسبوع الماضي، إجراء الهيئة جلسات استماع تضم 10,000 شركة للتحقق مما إذا كانت تطبق آليات مناسبة لرفع التظلمات.

وراجعت اليابان قانون حماية المبلغين عن المخالفات والفساد في سنة 2020، ووسّعت نطاق من يحق لهم الإبلاغ عن المخالفات، وكلفت الشركات التي يزيد فيها عدد الموظفين على 300 موظف بإنشاء قنوات إبلاغ داخلية. وعلى الرغم من أهمية هذه التغييرات، يقول محامون إن الإصلاحات ليست كافية تماماً.

أولاً، يظل تعريف المبلغين عن المخالفات محدوداً. وفي حين اتسع النطاق ليشمل الموظفين والمديرين السابقين، فإنه يستبعد الذين يعملون على نحو مستقل وكذا أسر الموظفين، فضلاً عن المتعهدين والموردين، وهم جميعاً مشمولون في مظلة القواعد المماثلة المطبقة في الاتحاد الأوروبي.

ثانياً، ليس ثمة عقوبات جنائية أو إدارية ضد الشركات التي تنتقم من المبلغين عن المخالفات بطردهم أو خفض مراتبهم الوظيفية كما لا توجد مكافآت مالية للمتقدمين بالبلاغات، كما هي الحال في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويمكن للذين يواجهون ردوداً انتقامية اللجوء للمحاكم، ولكن العملية تستهلك وقتاً كبيراً، وتقع أعباء جمع الأدلة على كاهل المبلغين عن المخالفات. ونتيجة لهذا، تفوق الأخطار التي تواجه الموظفين، المنافع التي يمكن جنيها من الإبلاغ عن سوء السلوك بالشركة.

وقال ماساتو ناكامورا، المحامي والخبير في شؤون حماية المبلغين عن المخالفات: ((لم يصبح الإبلاغ عن المخالفات أكثر سهولة حتى بعد المراجعة والتعديلات)).

وبموجب القانون المُعدّل، بإمكان هيئة حماية المستهلك فرض إجراءات إدارية ضد الشركات التي لا تنشئ آليات للإبلاغ الداخلي. واستخدمت الهيئة التفويض الجديد الموكل إليها في سبتمبر ضد ((بيغ موتور))، سلسلة معارض وورش لإصلاح السيارات المُستعملة، بعد اعترافها بتضخيم مطالبات التأمين عن طريق الإتلاف العمدي للسيارات المُرسلة إليها للإصلاح.

وصدر الأمر الإداري بالإفصاح عن تدابير تحسين الأوضاع، بعد توصل لجنة من الخبراء الخارجيين إلى تستر الشركة سابقاً على شكوى تقدم بها أحد العاملين في الصيانة عن سوء السلوك.

ومع ذلك، ذكر توشيهيرو أوكوياما، الأستاذ لدى جامعة ((صوفيا))، أن الهيئة، على الرغم من مواردها المحدودة، بإمكانها بذل مزيد من الضغوط على الشركات، إذا تمكنت من فرض تدابير أكثر صرامة، مثل تفتيش المواقع. وإذا لم يكن الخط الساخن الداخلي مجدياً، فسيكون من الأفضل إيصال المبلغين عن المخالفات الأمر إلى وسائط الإعلام مباشرة، ولكن هذا أيضاً ليس سهلاً في اليابان.

وفي ضوء إطار العمل القائم، فإن العقوبات المالية الوحيدة التي يمكن فرضها تواجه فقط مسربي المعلومات السرية في شأن المبلغين عن المخالفات، ولكن العقوبات لا تطال الشركة ككل. وقال توشيهيرو أوكوياما: ((في الحقيقة، لا وجود تقريباً لحالات تم فيها تطبيق قانون حماية المبلغين عن المخالفات)).

ولكن ثمّة جانب مشرق مُحتمل، يتمثل في وجود مجال أمام المزيد من التغييرات القانونية في مسألة فرض عقوبات على الأعمال الانتقامية ضد المبلغين، مع الانتهاء من صوغ قانون 2020 في العامين المقبلين.

وقاومت ((كيدانرين))، مجموعة الضغط الأبرز في اليابان، في سنة 2018، فرض عقوبات ضد الشركات لتعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، ولكن قد تكون هناك صعوبة في استمرار هذا الموقف، إذا أعطت إدارة فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، أولوية لإجراء تحسينات على حوكمة الشركات وشفَافَتها.

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