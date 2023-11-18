رئيس وزراء المجر: أوكرانيا على بعد سنوات ضوئية من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء المجر يوم السبت، إن أوكرانيا "على بعد سنوات ضوئية" من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في إشارة أخرى إلى أن حكومته من المرجح أن تشكّل عقبة أمام طموحات كييف للانضمام إلى الكتلة.

وفي حديثه في المؤتمر نصف السنوي لحزبه القومي "فيدس"، قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إنه وحكومته "سيقاومان" المحادثات المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر حول ما إذا كان سيتم دعوة أوكرانيا رسميا لبدء مفاوضات العضوية.

ويتطلب قبول دولة جديدة موافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء الحالية، وهو ما يمنح أوربان حق النقض القوي.

وخلال مؤتمر الحزب في بودابست، السبت، أعيد انتخاب أوربان رئيسا لحزب "فيدس" للمرة الحادية عشرة على التوالي منذ عام 2003.

وأفاد أوربان بعد ذلك بأن الوقوف في طريق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون أحد أهم أولويات حكومته في الأشهر المقبلة.

وأضاف "مهمتنا ستكون تصحيح الوعد الخاطئ ببدء المفاوضات مع أوكرانيا، لأن أوكرانيا الآن بعيدة بسنوات ضوئية عن الاتحاد الأوروبي"، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوصت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر ببدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا، قائلة إن الحكومة في كييف "أظهرت مستوى ملحوظا من القوة المؤسسية والتصميم والقدرة على العمل".

لكن أوربان، أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعم أن المفاوضات لا ينبغي أن تبدأ مع دولة في حالة حرب، وأن عضوية أوكرانيا من شأنها أن تعيد توجيه نظام الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لتوزيع الأموال على الدول الأعضاء.

وهدد أوربان أيضا بعرقلة خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات لمدة أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو (حوالي 53 مليون دولار) لأوكرانيا.

وانتقد أوكرانيا بسبب ما يقول إنه انتهاك لحقوق ذوي الأصول المجرية في غرب أوكرانيا في الدراسة بلغتهم الخاصة.

وفي سبتمبر، قال للبرلمان المجري إن حكومته "لن تدعم أوكرانيا في أي قضية دولية" حتى تتم استعادة الحقوق اللغوية للأقلية.

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