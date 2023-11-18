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روسيا تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا صوب موسكو

11/18/2023 7:27:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو في وقت متأخر السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا وكانت متجهة صوب موسكو.

وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عبر تطبيق الرسائل تيليجرام "مبدئيا لا توجد أضرار أو إصابات نتيجة سقوط الحطام. خدمات الطوارئ في موقع الحادث".

وتابع أن الطائرة المسيرة جرى تدميرها في بوجورودسكوي الواقعة على المشارف الشمالية الشرقية لموسكو.

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