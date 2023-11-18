روسيا تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا صوب موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو في وقت متأخر السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا وكانت متجهة صوب موسكو.
وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عبر تطبيق الرسائل تيليجرام "مبدئيا لا توجد أضرار أو إصابات نتيجة سقوط الحطام. خدمات الطوارئ في موقع الحادث".
وتابع أن الطائرة المسيرة جرى تدميرها في بوجورودسكوي الواقعة على المشارف الشمالية الشرقية لموسكو.
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