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سادس وفاة لمعتقل فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

11/18/2023 7:27:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن فلسطينيا توفي داخل أحد السجون الإسرائيلية السبت ليرتفع عدد الأشخاص الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر إلى ستة.

وأضافت الوكالة نقلا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) المعتقل منذ عام 2005 والمحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما توفي في سجن النقب الصحراوي.


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