سادس وفاة لمعتقل فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن فلسطينيا توفي داخل أحد السجون الإسرائيلية السبت ليرتفع عدد الأشخاص الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر إلى ستة.
وأضافت الوكالة نقلا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) المعتقل منذ عام 2005 والمحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما توفي في سجن النقب الصحراوي.
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