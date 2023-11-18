حماس تكشف عن تطور جديد بشأن الأسرى في غزة

قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنها فقدت الاتصال بمجموعات حماية الإسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن مصيرهم "لا يزال مجهولا".

وقال بيان صادر عن القسام:"فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال".

​وقال متحدث باسم حماس إن الحركة فقدت الاتصال بالجماعات المكلفة بحراسة بعض الرهائن. ولم يذكر كم عدد الرهائن المحتجزين في غزة ، الذين تم فقد الاتصال بأماكن احتجازهم أو لا يعرف أين هم ، من إجمالى عدد الرهائن البالغ نحو 240 رهينة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء السبت .

ويأتي هذا البيان، فيما وصل آلاف المتظاهرين – وبينهم أفراد عائلات أكثر من 50 محتجزا– إلى طريق سريع إسرائيلي رئيسي، يوم السبت، في محطتهم الأخيرة من مسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب إلى القدس.

ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهد لإنقاذ حوالي 240 رهينة تحتجزهم حماس، وخططوا للتجمع خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق السبت.

وقالت المتحدثة باسم العائلات، ليات بيل سومر، إن عضوين في الحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب، بيني غانتس وغادي يزنكوت، وافقا على مقابلتهم. وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيفعل ذلك أيضا.

ويشعر كثيرون في إسرائيل بالغضب من الحكومة الإسرائيلية لرفضها إخبارهم بالمزيد حول ما يتم فعله لإنقاذ الرهائن.

وحثوا مجلس الوزراء على النظر في وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو الاقتراح الذي عارضته الحكومة حتى الآن.

وعرضت حماس في البداية مبادلة جميع الرهائن بحوالي ستة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهو ما رفضته حكومة الحرب الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل إن هجومها البري في شمال قطاع غزة قد يتوسع إلى الجنوب حيث لجأ كثير من الفلسطينيين بعد أن حثهم الجيش الإسرائيلي على الإجلاء هناك.

وقال مسؤولون من حماس إن عدد القتلى في غزة تجاوز 12 ألفا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.



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