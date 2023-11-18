السيسي وماكرون يؤكدان أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بايدن يكشف عن رأيه حول شكل الحكم في غزة بعد الحرب
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي السبت ، من نظيره الفرنسي، في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.
واستعرض السيسي - خلال الاتصال - رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
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السيسي وماكرون يؤكدان أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
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