السيسي وماكرون يؤكدان أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

بايدن يكشف عن رأيه حول شكل الحكم في غزة بعد الحرب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي السبت ، من نظيره الفرنسي، في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.

واستعرض السيسي - خلال الاتصال - رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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