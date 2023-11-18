ماذا طلب أردوغان من ألمانيا بشأن الأسرى في قطاع غزة؟

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا إلى المساعدة في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح "رهائن" تحتجزهم، قبل أن تتمكن أنقرة من مواصلة التفاوض على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال أردوغان في اجتماع مع الطلاب في اسطنبول: "تحتجز إسرائيل ما يقرب من 10 آلاف رهينة في الوقت الحالي. تعالوا، أنتم كألمانيا لتتخذون خطوة نحو إطلاق سراحهم، وسنبذل جهدًا للإفراج عن أولئك الذين تحتجزهم حماس".

ويقول أردوغان إنه ناقش مسألة "الرهائن الذين تحتجزهم إسرائيل" مع السلطات الألمانية خلال زيارته لبرلين. لكنه أضاف أن الجانب الألماني "لا يستطيع أن يقول نعم" لعرضه حتى الآن. ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل عن طبيعة المناقشة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس التركي يشير إلى سجناء فلسطينيين أو أي جماعة أخرى في إسرائيل.

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