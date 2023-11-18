صحيفة إسرائيلية تكشف مفاجأة مدوية حول هجوم حماس يوم 7 أكتوبر

كشف تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية أن مروحية إسرائيلية قامت بقصف المشاركين في حفل مهرجان الطبيعة في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، وأن مقاتلي حركة حماس الفلسطينية لم يكونوا على علم بوجود الحفل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، يوم السبت، أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن المشاركين في إطلاق النار خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، لم يكونوا على علم مسبق بالمهرجان الذي أقيم بالقرب من "كيبوتس راعيم"، القريب من قطاع غزة، وقرروا المجيء إلى المكان بعد أن اكتشفوا أن فيه حدثًا بمشاركة واسعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المكان وأطلقت النار باتجاه المسلحين، وأصابت أيضا عددا من المشاركين في المهرجان، وأن التحقيقات كشفت أن المقاومين أرادوا الوصول إلى "كيبوتس رعيم" وكيبوتسات أخرى في المنطقة.



ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية، لم تكشف عنه، قوله إن التحقيق في الأحداث، أظهر أيضا أن مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحدث قادمة من القاعدة العسكرية "رمات دافيد"، وأطلقت النار باتجاه مقاتلي القسام، ويبدو أنها أصابت أيضاً بعض المحتفلين الذين كانوا في المكان. وبحسب الشرطة، فقد قتل 364 شخصا في المهرجان.



وذكرت "هآرتس" أن مسؤولين كبارا، لم تسمهم، يعتقدون بأن مقاتلي حركة حماس اكتشفوا وجود المهرجان من خلال المسيرات أو التحليق بالمظلات، ووجهوا العناصر إلى الموقع من خلال نظام الاتصالات الخاص بهم.



وقالت مصادر الصحيفة في الشرطة، إنه كان مقررا تنظيم المهرجان يومي الخميس والجمعة، ووافق الجيش الإسرائيلي لمنظمي المهرجان على تمديده إلى يوم السبت أيضا، بناء على طلبهم.



ويعزز هذا التغيير في اللحظة الأخيرة التقييم بأن حماس لم تكن على علم بالمهرجان، ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة الاسرائيلية قوله "بتقديرنا، فإن حوالي 4400 شخص كانوا حاضرين في الحدث، وتمكّنت الغالبية العظمى منهم من الفرار بعد قرار تفريق المهرجان الذي تم اتخاذه بعد أربع دقائق من إطلاق رشقة صاروخية".



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