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الجامعة العربية: على أمريكا تفهم المطالب الفلسطينية والضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات

11/18/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬السفير‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬الأمين‭ ‬المساعد‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬الأمنية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬وتوفيرها‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لما‭ ‬يثري‭ ‬الحوار‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الحوارات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬بالطبع‭ ‬الحرب‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الهمجية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬تحتل‭ ‬المساحة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬النقاشات،‭ ‬وقال‭ ‬استمعنا‭ ‬إلى‭ ‬خطاب‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومداخلات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬البحرين‭ ‬والأردن‭ ‬وتحليلات‭ ‬مهمة‭ ‬تطرح‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬قيمة‭ ‬جدا،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الحلول‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تتحدث‭ ‬بلسان‭ ‬عربي‭ ‬أصله‭ ‬وكل‭ ‬محدداته‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ومتمسكين‭ ‬بمخرجات‭ ‬القمة‭.‬

وحول‭ ‬الرفض‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لكل‭ ‬الدعوات‭ ‬والطروح‭ ‬الدولية‭ ‬الداعمة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬أشار‭ ‬الأمين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدخل‭ ‬لقبول‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يقتنع‭ ‬بجدوى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬التفاوضي‭ ‬وبعيدا‭ ‬عنه‭ ‬ستكون‭ ‬المنطقة‭ ‬أسيرة‭ ‬للحلول‭ ‬الأمنية‭ ‬وما‭ ‬يماثلها‭ ‬وهذا‭ ‬النموذج‭ ‬الأمني‭ ‬أثبت‭ ‬فشله،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الامريكي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تفهم‭ ‬المطالب‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والعربية‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬التوجه‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ويجب‭ ‬بذل‭ ‬جهد‭ ‬أمريكي‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬استعادة‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬التفاوضي‭.‬

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