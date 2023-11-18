الجامعة العربية: على أمريكا تفهم المطالب الفلسطينية والضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد السفير حسام زكي الأمين المساعد بجامعة الدول العربية، أن حوار المنامة فرصة كبيرة للعاملين في المجالات الاستراتيجية والأمنية والسياسية للتباحث في الأمور الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، وقال إن استضافة البحرين فعاليات المؤتمر على مدار عقدين من الزمان وتوفيرها كل التسهيلات اللازمة لما يثري الحوار ما يجعله دائما في مقدمة الحوارات الدبلوماسية على المستوى الدولي.
وقال لـ«أخبار الخليج»، بالطبع الحرب الاسرائيلية الهمجية على غزة تحتل المساحة الكبرى من النقاشات، وقال استمعنا إلى خطاب مهم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين ومداخلات مهمة على مدار فعاليات اليوم الثاني من وزراء خارجية البحرين والأردن وتحليلات مهمة تطرح وجهات نظر قيمة جدا، ونأمل في أن تكون لها تأثير في طرح الحلول.
وأكد أن جامعة الدول العربية تتحدث بلسان عربي أصله وكل محدداته موجود في القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض 11 نوفمبر الماضي، ومتمسكين بمخرجات القمة.
وحول الرفض الإسرائيلي لكل الدعوات والطروح الدولية الداعمة لوقف الحرب على غزة، أشار الأمين إلى أن المدخل لقبول هذا الطرح هو الموقف الأمريكي الذي لا بد أن يقتنع بجدوى العودة إلى المسار التفاوضي وبعيدا عنه ستكون المنطقة أسيرة للحلول الأمنية وما يماثلها وهذا النموذج الأمني أثبت فشله، مشيرا إلى أن الموقف الامريكي يجب أن يتطور في اتجاه تفهم المطالب الفلسطينية والعربية وليس فقط التوجه لوقف إطلاق النار، ويجب بذل جهد أمريكي أكثر فاعلية مع الجانب العربي في مسألة استعادة الحيوية في المسار التفاوضي.
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