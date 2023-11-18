بحث تطوير التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البحرين وأستراليا والهند وفرنسا وألمانيا وماليزيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بقائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأسترالي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأستراليا‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬خاصة‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬السادة‭ ‬قائد‭ ‬قاعدة‭ ‬الرفاع‭ ‬الجوية،‭ ‬واللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬العسم‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭.‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬الفريق‭ ‬جوي‭ ‬بانكاج‭ ‬موهان‭ ‬سينها‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الغربية‭ ‬بالقوات‭ ‬الجوية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر،‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالقائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الغربية‭ ‬بالقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الهندية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬العسم‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭.‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬الفريق‭ ‬بحري‭ ‬كريستوف‭ ‬لوكاس‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والإستراتيجية‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بجمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬الصديقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر،‭ ‬أمس

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بنائب‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بجمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬الصديقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬معه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬العسم‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬توماس‭ ‬هيتشلر‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬دفاع‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بنائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الألماني،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬محمد‭ ‬ياني‭ ‬بن‭ ‬دواد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بمملكة‭ ‬ماليزيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بنائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بمملكة‭ ‬ماليزيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬العسم‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭.‬

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