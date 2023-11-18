بحث تطوير التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البحرين وأستراليا والهند وفرنسا وألمانيا وماليزيا

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، اللواء جوي جلين بريز قائد القوات الجوية الأسترالي والوفد المرافق له، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر، صباح أمس.
وفي بداية اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بقائد القوات الجوية الأسترالي والوفد المرافق له، مشيداً بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وأستراليا وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة بما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء اللواء الركن طيار أحمد علي السادة قائد قاعدة الرفاع الجوية، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري.
كما استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، الفريق جوي بانكاج موهان سينها القائد العام للقوات الجوية الغربية بالقوات الجوية لجمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر، أمس.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالقائد العام للقوات الجوية الغربية بالقوات الجوية الهندية والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات الصداقة المستمرة والمتميزة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري.
كما استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، الفريق بحري كريستوف لوكاس نائب مدير العلاقات الدولية والإستراتيجية للقوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة والوفد المرافق، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر، أمس
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بنائب مدير العلاقات الدولية والاستراتيجية للقوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة والوفد المرافق، حيث استعرض معه علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري.
من جهة ثانية استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، توماس هيتشلر نائب وزير دفاع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشرة، صباح أمس.
وفي بداية اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بنائب وزير الدفاع الألماني، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز أوجه التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.
كما استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، محمد ياني بن دواد نائب وزير الدفاع بمملكة ماليزيا الصديقة، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشرة، صباح أمس.
ورحب وزير شؤون الدفاع بنائب وزير الدفاع بمملكة ماليزيا الصديقة، مشيداً بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وما وصلت إليه من تطور ونماء في المجالات كافة.
حضر اللقاء اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري.
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