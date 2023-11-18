محافظ المحرق يشيد بإطلاق تمكين حزمة من البرامج الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أشاد‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الصندوق،‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬لخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬نوه‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الأهالي‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬فرق‭ ‬طوارئ‭ ‬الأمطار‭ ‬التابعة‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬تجمعات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬ومباشرة‭ ‬البلاغات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران،‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬ضمن‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬عملها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬بتشكيل‭ ‬الفرق‭ ‬وعمل‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬تفقدية‭ ‬لمراكز‭ ‬الإيواء،‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ملاءمتها‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لدعم‭ ‬الخطط‭ ‬الاستباقية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق‭ ‬بعد‭ ‬دفن‭ ‬الجنائز،‭ ‬مقترحين‭ ‬إنشاء‭ ‬صالة‭ ‬لتقديم‭ ‬العزاء‭ ‬تكون‭ ‬مجهزة‭ ‬لاستقبال‭ ‬المعزين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬إدارتي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬التوسعة‭ ‬والتطوير‭ ‬الشاملة‭ ‬لكل‭ ‬المقابر‭ ‬بالمحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس،‭ ‬أكد‭ ‬المقدم‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لنهج‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬كل‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الوسائل،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتعاون‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬جهود‭ ‬المديرية‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭.‬

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