محافظ المحرق يشيد بإطلاق تمكين حزمة من البرامج الجديدة

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- Akhbar Al Khaleej) رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم الأهالي خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نجاح معرض الجواهر العربية، مؤكدا دور المعارض في إثراء السياحة وتعزيز جذب الزوار من مختلف دول العالم.
كما أشاد محافظ محافظة المحرق بإطلاق صندوق العمل «تمكين» حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس الصندوق، بتوجيه من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبما يسهم في تعزيز تطورهم الوظيفي.
جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذي نوه من خلاله الأهالي بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق طوارئ الأمطار التابعة لمختلف الجهات الحكومية المعنية، مشيدين بالنجاح الذي حققته في السيطرة على تجمعات مياه الأمطار، ومباشرة البلاغات من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المحافظة.
من جانب آخر، أكد العميد عبدالله بن خليفة الجيران، نائب المحافظ، أن المحافظة ضمن جهودها في دعم الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قد باشرت عملها بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بتشكيل الفرق وعمل زيارات ميدانية تفقدية لمراكز الإيواء، للوقوف على مدى ملاءمتها وجاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، مؤكداً أهمية التعاون المشترك لدعم الخطط الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة.
وفي مداخلات الأهالي، أكد رواد المجلس أهمية تنظيم عملية تقديم العزاء في مقبرة المحرق بعد دفن الجنائز، مقترحين إنشاء صالة لتقديم العزاء تكون مجهزة لاستقبال المعزين، مشيدين بالوقت ذاته بجهود إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في أعمال التوسعة والتطوير الشاملة لكل المقابر بالمحافظة.
وفي ختام المجلس، أكد المقدم أحمد يوسف النعيمي رئيس شعبة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق، أن المديرية وتأكيداً لنهج الشراكة المجتمعية تعمل على تلقي كل الملاحظات والمقترحات عبر مختلف الوسائل، مشيداً بتعاون الأهالي والمقيمين، مستعرضاً جهود المديرية في الوقاية من الجريمة وتنفيذ حملات التوعية.
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