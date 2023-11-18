عضو بلدي الشمالية: أهالي أشبيلية يطمحون إلى تلبية احتياجاتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
قال ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي الشمالية الدكتور سلمان محسن عبدالله أن أهالي منطقة أشبيلية يطمحون لإنشاء مضمار المشي وإنشاء وتطوير شارع 47 بغية تسهيل حركة المرور واختصار مسافة الوصول للوجهات المقصودة بالمنطقة.
وأضاف ان الأهالي يمارسون رياضة المشي بشكل يومي بمحاذاة الشارع على الرصيف الرملي غير المعد لرياضة المشي وطالبوا في السنوات الماضية بتهيئة هذا المسار الرملي كمضمار للمشي لحاجتهم في المساعدة على تعزيز لياقتهم الصحية وترويج ثقافة المشي بين المجتمع بيد أنه لم يتحقق.
وأوضح أما بشأن طلب إنشاء وتطوير شارع 47 فإنه سيخدم أهالي المنطقة ويربط القرى المجاورة كجبلة حبشي وأبوقوة والسهلة الشمالية لتخفيف الازدحام المروري وذلك باختصار المسافات بسرعة الوصول إلى المناطق الخدمية مثل المحلات التجارية والتعليمية أو الصحية وغيرها من المحلات التي ستوفر الوقت والجهد للأشخاص الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم بواسطتها مبينا أن ربط الشوارع وتطويرها يعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي ويشجع على زيادة الأعمال والمشاريع الجديدة المواكبة لتعزيز الاستثمار مع التطور المتنامي في التعداد السكاني بالمنطقة.
وخلص سلمان إلى ان الأهالي يتطلعون إلى تحقيق هذه المطالب وغيرها من الاحتياجات التي يرجونها كتسوية اهتراء البنية التحتية قبل قدوم ذروة الأمطار وذلك من خلال التواصل والتفاعل مع قطاعات المجتمع تحت مظلة الشراكة المجتمعية.
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