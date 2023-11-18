عضو بلدي الشمالية: أهالي أشبيلية يطمحون إلى تلبية احتياجاتهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قال‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬محسن‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬أشبيلية‭ ‬يطمحون‭ ‬لإنشاء‭ ‬مضمار‭ ‬المشي‭ ‬وإنشاء‭ ‬وتطوير‭ ‬شارع‭ ‬47‭ ‬بغية‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬واختصار‭ ‬مسافة‭ ‬الوصول‭ ‬للوجهات‭ ‬المقصودة‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الأهالي‭ ‬يمارسون‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬بمحاذاة‭ ‬الشارع‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬الرملي‭ ‬غير‭ ‬المعد‭ ‬لرياضة‭ ‬المشي‭ ‬وطالبوا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بتهيئة‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬الرملي‭ ‬كمضمار‭ ‬للمشي‭ ‬لحاجتهم‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬لياقتهم‭ ‬الصحية‭ ‬وترويج‭ ‬ثقافة‭ ‬المشي‭ ‬بين‭ ‬المجتمع‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭.‬

وأوضح‭ ‬أما‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬إنشاء‭ ‬وتطوير‭ ‬شارع‭ ‬47‭ ‬فإنه‭ ‬سيخدم‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬ويربط‭ ‬القرى‭ ‬المجاورة‭ ‬كجبلة‭ ‬حبشي‭ ‬وأبوقوة‭ ‬والسهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬وذلك‭ ‬باختصار‭ ‬المسافات‭ ‬بسرعة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الخدمية‭ ‬مثل‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬أو‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التي‭ ‬ستوفر‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بواسطتها‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬ربط‭ ‬الشوارع‭ ‬وتطويرها‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬المواكبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وخلص‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الأهالي‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التي‭ ‬يرجونها‭ ‬كتسوية‭ ‬اهتراء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬قبل‭ ‬قدوم‭ ‬ذروة‭ ‬الأمطار‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

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