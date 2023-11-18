هندسة الأهلية تحقق نتائج متقدمة في مجال الجودة

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- Akhbar Al Khaleej) هنأ الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أساتذة الجامعة وطلبتها وخريجيها والمجتمع البحريني بما حققته الجامعة من إنجاز جديد في سلم الجودة، حيث حققت الجامعة «الثقة التامة» في برامجها الهندسية التي تمت مراجعتها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، وهي أعلى تقدير يتم منحه للبرامج الأكاديمية.
وقال البروفيسور الحواج: إنجاز جديد نفخر به جميعا، وأخص بالذكر أساتذة كلية «الهندسة» وكذلك أساتذة كلية العلوم الإدارية والمالية وهي الكلية المشرفة على برنامج ماجستير الإدارة الهندسية الذي حقق النتيجة المطلوبة أيضا، حيث اجتهد هؤلاء الأساتذة وبذلوا الكثير لتحقيق هذا الإنجاز الذي أسعدنا جميعا، علما أن هذه البرامج كانت قد حظيت بمراجعة سابقة قبل بضع سنوات وحققت النتيجة المتقدمة نفسها ولله الحمد.
وأكد البروفيسور الحواج أن الجامعة الأهلية حصلت على أعلى التقديرات في جميع البرامج التي تمت مراجعتها منذ انطلاق أنشطة هيئة جودة التعليم والتدريب وما تزال، مشيدا بحصول برنامجي كلية الهندسة على «الثقة التامة»، وهما برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي والاتصالات والبكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات، بالإضافة إلى ماجستير الإدارة الهندسية المدرج ضمن برامج كلية العلوم الإدارية والمالية، والذي يتم تدريسه بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية.
وأشاد الحواج بجهود هيئة جودة التعليم والتدريب فيما تبذله في سبيل تثبيت دعائم الجودة في إطار من المهنية الموضوعية والدقة الإجرائية، منوهاً إلى أن الجامعة تتعاطى مع الهيئة بوصفها شريكا استراتيجيا حيث ساعد وجودها على تحقيق مكتسبات عديدة بما يساعد على استدامة قطاع التعليم العالي والارتقاء بجهوده وأدواره.
وأكد رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي أن تفوق الجامعة الأهلية محلياً وإقليمياً يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي، واهتمامها باجتذاب الطلبة المتميزين وأصحاب المعدلات العالية الذين أخلصوا للمرحلة الجامعية واجتهدوا في طلب العلم والبحث عن التميز، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الجامعة اتبعت استراتيجية اعتماد المناهج التي يمثل الطالب فيها محور العملية التعليمية وعملت على توفير علوم معرفية تواكب التطورات العلمية المتسارعة وإدارة العقل الطوعي على أسس ومناهج موفقة بحسب القواعد المعروفة علمياً وإدارياً، محلياً ودولياً.
من جانبه أكد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد جديدي اعتزازه بالنتائج المحققة، مشددا في الوقت نفسه على أن تميز طلبة وخريجي الهندسة سرّ نجاح الكلية في تحقيق نتائج متقدمة سواء في تقييم هيئة جودة التعليم والتدريب أو أنماط التقييم الأخرى التي تتعرض لها الكلية باستمرار، معبرا عن تقديره لأساتذة الكلية على حرصهم وتجاوبهم، الأمر الذي عزز من قدرة الكلية على مواكبة مختلف المستجدات الهندسية وخصوصا في مجالات تقنية المعلومات.
من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتمادية بالجامعة الأهلية الدكتورة إسراء الظاعن أن سلسلة النجاحات التي توالت للجامعة مؤخراً وأظهرتها التصنيفات العالمية المرموقة مثل تصنيف الـ QS للجامعات تعبر عن نجاح خطط استدامة الجودة، وهي مرحلة متقدمة على تحقيق نتائج متقدمة في المراجعات وتعبر عن وصول الجامعة إلى مرحلة من الاحترافية العالية التي تجعل الجودة سمة طاغية على جميع أنظمة الجامعة وبرامجها والعملية التعليمية والبحثية لديها، مشددة على أن الجامعة الأهلية بكل جدية تتبنى خططاً استراتيجية تؤهلها لبلوغ العالمية في التعليم، مع تركيز الخطى نحو المستقبل والانخراط في عالم الثورة الصناعية الرابعة.
وقالت إن «الجهود والتضحيات التي قدمها منتسبو الجامعة الأهلية من أكاديميين وإداريين أسهمت في نشر ثقافة الجودة والتميز في الجامعة، الأمر الذي مكَّن كليات الجامعة من بلوغ مستويات متقدمة محلياً وعالمياً».
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