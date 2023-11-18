-->

Sunday, 19 November 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هندسة الأهلية تحقق نتائج متقدمة في مجال الجودة

11/18/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وطلبتها‭ ‬وخريجيها‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الجودة،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬الجامعة‭ ‬‮«‬الثقة‭ ‬التامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬الهندسية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬تقدير‭ ‬يتم‭ ‬منحه‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭: ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬جميعا،‭ ‬وأخص‭ ‬بالذكر‭ ‬أساتذة‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬الهندسة‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬أساتذة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وهي‭ ‬الكلية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬النتيجة‭ ‬المطلوبة‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬اجتهد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأساتذة‭ ‬وبذلوا‭ ‬الكثير‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬أسعدنا‭ ‬جميعا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حظيت‭ ‬بمراجعة‭ ‬سابقة‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬وحققت‭ ‬النتيجة‭ ‬المتقدمة‭ ‬نفسها‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.‬

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬التقديرات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬أنشطة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وما‭ ‬تزال،‭ ‬مشيدا‭ ‬بحصول‭ ‬برنامجي‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬على‭ ‬‮«‬الثقة‭ ‬التامة‮»‬،‭ ‬وهما‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬والاتصالات‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬والشبكات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ماجستير‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬المدرج‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬تدريسه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأشاد‭ ‬الحواج‭ ‬بجهود‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬فيما‭ ‬تبذله‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تثبيت‭ ‬دعائم‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المهنية‭ ‬الموضوعية‭ ‬والدقة‭ ‬الإجرائية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تتعاطى‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬بوصفها‭ ‬شريكا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬حيث‭ ‬ساعد‭ ‬وجودها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مكتسبات‭ ‬عديدة‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجهوده‭ ‬وأدواره‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬كفاءة‭ ‬كادرها‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬واهتمامها‭ ‬باجتذاب‭ ‬الطلبة‭ ‬المتميزين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المعدلات‭ ‬العالية‭ ‬الذين‭ ‬أخلصوا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬واجتهدوا‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬العلم‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬التميز،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬اتبعت‭ ‬استراتيجية‭ ‬اعتماد‭ ‬المناهج‭ ‬التي‭ ‬يمثل‭ ‬الطالب‭ ‬فيها‭ ‬محور‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬علوم‭ ‬معرفية‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬المتسارعة‭ ‬وإدارة‭ ‬العقل‭ ‬الطوعي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومناهج‭ ‬موفقة‭ ‬بحسب‭ ‬القواعد‭ ‬المعروفة‭ ‬علمياً‭ ‬وإدارياً،‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬جديدي‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالنتائج‭ ‬المحققة،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تميز‭ ‬طلبة‭ ‬وخريجي‭ ‬الهندسة‭ ‬سرّ‭ ‬نجاح‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬أو‭ ‬أنماط‭ ‬التقييم‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الكلية‭ ‬باستمرار،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لأساتذة‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬حرصهم‭ ‬وتجاوبهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬الهندسية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬توالت‭ ‬للجامعة‭ ‬مؤخراً‭ ‬وأظهرتها‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬مثل‭ ‬تصنيف‭ ‬الـ QS ‭ ‬للجامعات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬خطط‭ ‬استدامة‭ ‬الجودة،‭ ‬وهي‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المراجعات‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الاحترافية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الجودة‭ ‬سمة‭ ‬طاغية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أنظمة‭ ‬الجامعة‭ ‬وبرامجها‭ ‬والعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬لديها،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬تتبنى‭ ‬خططاً‭ ‬استراتيجية‭ ‬تؤهلها‭ ‬لبلوغ‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬الخطى‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬منتسبو‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬أكاديميين‭ ‬وإداريين‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬مكَّن‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً‮»‬‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18112023000055011008ID1107450882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث