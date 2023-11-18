هندسة الأهلية تحقق نتائج متقدمة في مجال الجودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭: ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬جميعا،‭ ‬وأخص‭ ‬بالذكر‭ ‬أساتذة‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬الهندسة‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬أساتذة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وهي‭ ‬الكلية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬النتيجة‭ ‬المطلوبة‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬اجتهد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأساتذة‭ ‬وبذلوا‭ ‬الكثير‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬أسعدنا‭ ‬جميعا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حظيت‭ ‬بمراجعة‭ ‬سابقة‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬وحققت‭ ‬النتيجة‭ ‬المتقدمة‭ ‬نفسها‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.‬

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬التقديرات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬أنشطة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وما‭ ‬تزال،‭ ‬مشيدا‭ ‬بحصول‭ ‬برنامجي‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬على‭ ‬‮«‬الثقة‭ ‬التامة‮»‬،‭ ‬وهما‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬والاتصالات‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬والشبكات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ماجستير‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬المدرج‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬تدريسه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأشاد‭ ‬الحواج‭ ‬بجهود‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬فيما‭ ‬تبذله‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تثبيت‭ ‬دعائم‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المهنية‭ ‬الموضوعية‭ ‬والدقة‭ ‬الإجرائية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تتعاطى‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬بوصفها‭ ‬شريكا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬حيث‭ ‬ساعد‭ ‬وجودها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مكتسبات‭ ‬عديدة‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجهوده‭ ‬وأدواره‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬كفاءة‭ ‬كادرها‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬واهتمامها‭ ‬باجتذاب‭ ‬الطلبة‭ ‬المتميزين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المعدلات‭ ‬العالية‭ ‬الذين‭ ‬أخلصوا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬واجتهدوا‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬العلم‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬التميز،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬اتبعت‭ ‬استراتيجية‭ ‬اعتماد‭ ‬المناهج‭ ‬التي‭ ‬يمثل‭ ‬الطالب‭ ‬فيها‭ ‬محور‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬علوم‭ ‬معرفية‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬المتسارعة‭ ‬وإدارة‭ ‬العقل‭ ‬الطوعي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومناهج‭ ‬موفقة‭ ‬بحسب‭ ‬القواعد‭ ‬المعروفة‭ ‬علمياً‭ ‬وإدارياً،‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬جديدي‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالنتائج‭ ‬المحققة،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تميز‭ ‬طلبة‭ ‬وخريجي‭ ‬الهندسة‭ ‬سرّ‭ ‬نجاح‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬أو‭ ‬أنماط‭ ‬التقييم‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الكلية‭ ‬باستمرار،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لأساتذة‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬حرصهم‭ ‬وتجاوبهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬الهندسية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬توالت‭ ‬للجامعة‭ ‬مؤخراً‭ ‬وأظهرتها‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬مثل‭ ‬تصنيف‭ ‬الـ QS ‭ ‬للجامعات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬خطط‭ ‬استدامة‭ ‬الجودة،‭ ‬وهي‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المراجعات‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الاحترافية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الجودة‭ ‬سمة‭ ‬طاغية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أنظمة‭ ‬الجامعة‭ ‬وبرامجها‭ ‬والعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬لديها،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬تتبنى‭ ‬خططاً‭ ‬استراتيجية‭ ‬تؤهلها‭ ‬لبلوغ‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬الخطى‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬منتسبو‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬أكاديميين‭ ‬وإداريين‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬مكَّن‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً‮»‬‭.‬

كلمات دالة