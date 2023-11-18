((الشورى)) يناقش اليوم البيانات المالية المدققة للمجلس عن العام الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيلي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬للجمهور،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬وتجارية‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وربط‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالمطارات‭ ‬العالمية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬والصديقة‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الدولية‭ ‬لصناعة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬الجوية‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران،‭ ‬والحقوق‭ ‬والالتزامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬مثل‭ ‬تعيين‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬لشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الطيران‭ ‬لتشغيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصاريح‭ ‬والرسوم‭ ‬والتعرفة،‭ ‬وإجراء‭ ‬المشاورات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬معايير‭ ‬السلامة،‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وتسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬وحق‭ ‬التعديل،‭ ‬والإنهاء‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬محددة‭.‬

فيما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الجلسة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بخصوص‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تدقيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬عليه‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬بالسؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد‭ ‬بشأن‭ ‬الزيوت‭ ‬النباتية‭ ‬المهدرجة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬ورد‭ ‬الوزيرة‭ ‬عليه‭.‬

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