((الشورى)) يناقش اليوم البيانات المالية المدققة للمجلس عن العام الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم (الأحد)، تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
وتهدف اتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية تشيلي إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يُسهم في خلق فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب، وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر، حيث تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة.
كما جاءت الاتفاقية شاملة لجميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية لصناعة النقل الجوي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، والحقوق والالتزامات المتبادلة التي يتمتع بها كل من الطرفين، مثل تعيين كل طرف لشركات ومؤسسات الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والأحكام الخاصة بالتصاريح والرسوم والتعرفة، وإجراء المشاورات الثنائية بين الطرفين بشأن معايير السلامة، وحماية أمن الطيران المدني، وتسوية المنازعات، وحق التعديل، والإنهاء وفق إجراءات محددة.
فيما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
ومن المقرر أيضًا أن يُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والمقدم من العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الزيوت النباتية المهدرجة في المواد الغذائية، ورد الوزيرة عليه.
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