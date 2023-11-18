البحرين تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر في غزة

وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬دعوتها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬ورفض‭ ‬استهداف‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية،‭ ‬وضرورة‭ ‬التطبيق‭ ‬الفوري‭ ‬والملزم‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2712‭ ‬بشأن‭ ‬إقامة‭ ‬هُدن‭ ‬وممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬ممتدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولضمان‭ ‬وصول‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين،‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وتداعياتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية‭.‬

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