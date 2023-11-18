وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تطورات الأوضاع في قطاع غزة

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وجرى خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون والتنسيق الثنائي المشترك القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، والارتقاء بها إلى مستويات أشمل من خلال تعزيز الشراكات وتنمية المصالح المتبادلة.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ومناقشة الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي القطاع، وبحث سبل وقف التصعيد والعمل على دفع الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء عملية السلام في المنطقة لحماية شعوبها والحفاظ على مصالحهم ومنجزاتهم.
حضر الاجتماع، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس، مع باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتباحث حول سبل تطويرها وتنميتها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك على كل المستويات بما بخدم مصالح البلدين المشتركة.
كما تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في قطاع غزة، والجهود الدولية المطلوبة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، إضافة إلى جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
حضر الاجتماع، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية، وستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة.
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