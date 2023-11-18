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وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تطورات الأوضاع في قطاع غزة

11/18/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬جوزيف‭ ‬بوريل،‭ ‬الممثل‭ ‬السامي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والسياسة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭.‬

‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬وتنمية‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تُبذل‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والإنسانية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لحماية‭ ‬شعوبها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحهم‭ ‬ومنجزاتهم‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬الدوسري،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬بلجيكا‭ ‬ومندوبها‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬القرينيس،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬باربرا‭ ‬ليف،‭ ‬مساعدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتباحث‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬بما‭ ‬بخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود‭ ‬الدولية‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬والسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وستيفن‭ ‬بوندي،‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

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