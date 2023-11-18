السفير الألماني: ندعم دفاع إسرائيل عن نفسها ولا نقبل بخرق القانون الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد السفير الالماني في البحرين كليمنس أوغستينوس هاتش، أن الحرب ضد حماس لا تعني حربا ضد الفلسطينيين وأن تلك الحرب يجب أن تضمن سلامة قطاع غزة، مؤكدا أنها قدمت بعض المساعدات.
وحول مشاركته قال: إن جلسات العام الماضي طغى عليها الصراع الأوكراني على كافة الجلسات، واليوم نناقش حرب غزة، ولذلك عادة ما يتسم حوار المنامة بلقاءات مهمة تجمع مسؤولين من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط والأدنى، لمناقشة الاهتمامات الدولية.
وحول التشابه بين الصراعين الأوكراني والفلسطيني في قضية الدفاع عن أرضهما، أشار السفير الألماني إلى أن موقف ألمانيا واضح بأن قبول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يعني أننا نوافق على خرق القانون الدولي، ويؤكد أننا لسنا ضد حق الفلسطينيين في أرضهم وحياتهم، وشدد على أن ألمانيا مشاركة في محاولات فتح مسارات إنسانية للفلسطينيين.
وأكد أن المقارنة مع أوكرانيا ليست دقيقة فنحن ندعم حق الدفاع عن النفس للأوكرانيين، وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر، ونعلم أن الحل لن يأتي بالسلاح أو القنابل ولكن بطرق دبلوماسية، ولذلك نحن هنا في حوار المنامة، وكذلك كان الهدف من وجود المستشار الألماني ووزيرة الخارجية في إسرائيل والتحدث إلى المسؤولين العرب والإسرائيليين للوصول إلى حل دبلوماسي.
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