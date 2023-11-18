السفير الألماني: ندعم دفاع إسرائيل عن نفسها ولا نقبل بخرق القانون الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحول‭ ‬مشاركته‭ ‬قال‭: ‬إن‭ ‬جلسات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬طغى‭ ‬عليها‭ ‬الصراع‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الجلسات،‭ ‬واليوم‭ ‬نناقش‭ ‬حرب‭ ‬غزة،‭ ‬ولذلك‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتسم‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬بلقاءات‭ ‬مهمة‭ ‬تجمع‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والأدنى،‭ ‬لمناقشة‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الدولية‭.‬

وحول‭ ‬التشابه‭ ‬بين‭ ‬الصراعين‭ ‬الأوكراني‭ ‬والفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أرضهما،‭ ‬أشار‭ ‬السفير‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬ألمانيا‭ ‬واضح‭ ‬بأن‭ ‬قبول‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬نوافق‭ ‬على‭ ‬خرق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أننا‭ ‬لسنا‭ ‬ضد‭ ‬حق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬أرضهم‭ ‬وحياتهم،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬إنسانية‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المقارنة‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ليست‭ ‬دقيقة‭ ‬فنحن‭ ‬ندعم‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬للأوكرانيين،‭ ‬وندعم‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬بالسلاح‭ ‬أو‭ ‬القنابل‭ ‬ولكن‭ ‬بطرق‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬وكذلك‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬ووزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتحدث‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬العرب‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭. ‬

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