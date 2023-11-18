البحرين وجامعة الدول العربية تبحثان المساعي العربية لوقف الحرب في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس، مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية، والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، والارتقاء بالتعاون العربي إلى مستوى أشمل بما يلبي مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والسلام.
كما تم بحث المساعي العربية المتواصلة لوقف الحرب في قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، إضافة إلى مناقشة مخرجات القمة المشتركة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، وسبل مواصلة الجهود العربية للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط.
حضر الاجتماع، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية.
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