البحرين وجامعة الدول العربية تبحثان المساعي العربية لوقف الحرب في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدفع‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أشمل‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬المساعي‭ ‬العربية‭ ‬المتواصلة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬للمدنيين‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مخرجات‭ ‬القمة‭ ‬المشتركة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وسبل‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬للدفع‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفير‭ ‬حسام‭ ‬زكي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬والسفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الطريفي،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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