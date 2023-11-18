-->

Sunday, 19 November 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلال جلسة بعنوان ((القدرات والاستراتيجية))السعودية تستعرض أكبر عملية تطوير لقطاعاتها العسكرية والأمنية

11/18/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬أمنيا‭ ‬وعسكريا،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬العسكرية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التهديدات‭ ‬ودور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬ونماذج‭ ‬الدفاع‭ ‬والتحديث،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬البياري‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬والشؤون‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬السعودية‭ ‬رسمت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬نحو‭ ‬الطريق‭ ‬لتنمية‭ ‬وطنية‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستدامة‭ ‬وخطت‭ ‬لها‭ ‬مسارا‭ ‬نهضويا‭ ‬طموحا‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لرؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬هي‭: ‬العمق‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭ ‬للمملكة،‭ ‬والرؤية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬والموقع‭ ‬الجغرافي،‭ ‬فيما‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬وهي‭: ‬المجتمع‭ ‬الحيوي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬المزدهر‭ ‬والوطن‭ ‬الطموح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬محاور‭ ‬تتكامل‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬وتعظم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الزخم‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬الرؤية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬ونتائجها‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬تلك‭ ‬المجالات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬بتوسع،‭ ‬وهو‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬لقطاعها‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬استجابة‭ ‬للتهديدات‭ ‬المتغيرة‭ ‬والمتسارعة‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬مصالحها‭ ‬وأمنها،‭ ‬واستعرض‭ ‬آلية‭ ‬التطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬وتوطين‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬إنفاقها‭ ‬على‭ ‬معدّاتها‭ ‬العسكرية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬خلال‭ ‬تحول‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬عملها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التحولات‭ ‬أسست‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬حديثة‭ ‬تستشرف‭ ‬المستقبل‭ ‬وتسعى‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬للانفتاح‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬تكريس‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وهي‭ ‬رحلة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وكان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وزيرا‭ ‬للدفاع،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬مستمرة،‭ ‬وأطلق‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬مهمّا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬300‭ ‬مبادرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخمسة‭ ‬لعملية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث،‭ ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬أولا‭ ‬في‭: ‬تحقيق‭ ‬التفوق‭ ‬العملياتي‭ ‬المشترك‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬التنظيمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الفردي‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق‭ ‬ودعم‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلي‭ ‬وتحديث‭ ‬المعدات‭ ‬والأسلحة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تفصيل‭ ‬كل‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬الـ300‭ ‬مبادرة‭ ‬بوثيقة‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬الوقت‭ ‬والمنفذ‭ ‬والميزانية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬التشغيلي‭ ‬الذى‭ ‬جرى‭ ‬تطويره‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬المساعدة‭ ‬الاساسية‭ ‬لإنجاز‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬استراتيجية‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني،‭ ‬وهذا‭ ‬تطلب‭ ‬هيكلا‭ ‬جديدا‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حوكمة‭ ‬فعالة‭ ‬وقرارات‭ ‬سريعة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬شاملة‭ ‬وتحديد‭ ‬إجراءات‭ ‬عمل‭ ‬واضح،‭ ‬واعتمد‭ ‬الهيكل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬فصل‭ ‬مسؤولية‭ ‬إعداد‭ ‬وتدريب‭ ‬وتجهيز‭ ‬القوات‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات،‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬وظائف‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وجمع‭ ‬الخبرات‭ ‬الوظيفية‭ ‬لضمان‭ ‬الفعالية‭ ‬والعمق‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬تعزز‭ ‬الشفافية‭ ‬وتدعم‭ ‬فصل‭ ‬السلطات‭.‬

واستكمل‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الهيكل‭ ‬الوظيفي‭ ‬للوزارة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬وكالات‭ ‬متخصصة‭: ‬الأولى‭ ‬وكالة‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والتمكين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الوزارة‭ ‬لخدمات‭ ‬التميز،‭ ‬وكالة‭ ‬الوزارة‭ ‬للمشتريات،‭ ‬كذلك‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬رئاسة‭ ‬الاركان‭ ‬العامة،‭ ‬والآن‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬هيكلة‭ ‬القوات‭ ‬المرتبطة‭ ‬برئاسة‭ ‬الأركان،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬مجالس‭ ‬الحوكمة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المجالس‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التحسين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬الوزارة‭ ‬عمل‭ ‬متواز‭ ‬يهتم‭ ‬بمجال‭ ‬توطين‭ ‬الصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬وإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتطوير‭ ‬الدفاعي‭ ‬والشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الجاهزية‭ ‬العسكرية‭ ‬وتعظيم‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للعقود‭ ‬العسكرية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬الموحدة‭ ‬للقوات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭.‬

‮«‬الناتو‭ ‬والصراع‭ ‬الروسي‮»‬

بدوره‭ ‬بدأ‭ ‬الادميرال‭ ‬روب‭ ‬باور‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬لقيادة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭) ‬مداخلته‭ ‬بالصراع‭ ‬الروسي‭ ‬الأوكراني،‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬حرب‭ ‬عدوانية‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬إشارة‭ ‬مؤسفة‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬الجماعي،‭ ‬وقال‭: ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬لسنا‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لانتهاء‭ ‬تلك‭ ‬الحرب،‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬تحديد‭ ‬مستوى‭ ‬الطموح‭ ‬لنا‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬وأين‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‭ ‬لأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحلف‭ ‬يراقب‭ ‬العدوان‭ ‬لسنوات،‭ ‬ولديه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬كيف‭ ‬نحمي‭ ‬أنفسنا‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل‭ ‬ضد‭ ‬التهديد‭ ‬الروسي‭ ‬والجماعات‭ ‬الإرهابية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬وقال‭: ‬يجب‭ ‬إنقاذ‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الحلفاء،‭ ‬وعلينا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والطاقة‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لكونه‭ ‬يشكل‭ ‬مهمة‭ ‬أساسية‭ ‬للحلف‭ ‬ويدعم‭ ‬مهامه‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬الجماعي‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬يجعل‭ ‬الحلف‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ووضع‭ ‬التصورات‭ ‬المختلفة‭ ‬للتهديدات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تخلص‭ ‬الحلف‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬التحييز‭ ‬اللاوعي‭ ‬بفضل‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون،‭ ‬وقال‭: ‬هناك‭ ‬أمر‭ ‬تعلمناه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬نظن‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تحصل‭ ‬أبدا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬بالفعل،‭ ‬لهذا‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬موضوعات‭ ‬المؤتمر‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬ومناقشة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحلف‭ ‬دائما‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬في‭ ‬جواره‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وقال‭: ‬لا‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬ولدينا‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬نبني‭ ‬عليها،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والتدريب‭ ‬العسكري‭ ‬والعمل‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬أو‭ ‬عملية‭ ‬تابعة‭ ‬للحلف،‭ ‬ونتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرات‭ ‬اسطنبول‭ ‬للتعاون‭ ‬والحوار‭ ‬المتوسطي،‭ ‬وقال‭: ‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والحلف‭ ‬لن‭ ‬ينسى‭ ‬الشركاء،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الصديق‭ ‬وقت‭ ‬الضيق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬تقلبات‭ ‬البيئة‭ ‬الأمنية‭ ‬العالمية‭ ‬إأن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لتكثيف‭ ‬الشراكة‭ ‬لأن‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد،‭ ‬وهو‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الصفائح‭ ‬التكتونية‭ ‬للقوى‭ ‬تتحرك‭ ‬مجددا‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬دروس‭ ‬الماضي،‭ ‬والمنافسة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬المحكمة‭.‬

وقال‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬السعي‭ ‬لارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬العسكرية‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬وإنما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬للردع‭ ‬للقوى‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬لهذا‭ ‬يريد‭ ‬الحلف‭ ‬تعميق‭ ‬شراكته،‭ ‬ونحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وأمن‭ ‬الحدود‭ ‬والدفاع‭ ‬السيبراني‭ ‬ومكافحة‭ ‬المتفجرات‭ ‬المرتجلة‭ ‬وتغيير‭ ‬المناخ‭ ‬والهجرة‭ ‬وأمن‭ ‬الغذاء‭ ‬والطاقة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬جلسة‭ ‬النقاش‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬تحديث‭ ‬الدفاع،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬اتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬ناقشتها‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬البياري‭ ‬الامس،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬الحديثة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقطع‭ ‬الآلية‭ ‬والروبوتات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الدماء،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬الموازنة‭ ‬الصحيحة‭ ‬بين‭ ‬كمية‭ ‬الاسلحة‭ ‬المنخفضة‭ ‬الجودة‭ ‬والعالية‭ ‬التقنية،‭ ‬وقال‭: ‬رأينا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬بين‭ ‬أسلحة‭ ‬قديمة‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬قائد‭ ‬تتم‭ ‬عملياتها‭ ‬عبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ولذلك‭ ‬الكمية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجودة‭ ‬وكي‭ ‬تكون‭ ‬فعالا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬الاثنتان‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬وضح‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬فأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬هجمات‭ ‬حماس‭ ‬ذات‭ ‬التقنية‭ ‬المنخفضة،‭ ‬والحرب‭ ‬الحديثة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وأن‭ ‬العامل‭ ‬البشري‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬أهمية،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭.‬

خطورة‭ ‬روسية‭ ‬وضعف‭ ‬إسرائيلي

فيما‭ ‬بدأ‭ ‬الادميرال‭ ‬توني‭ ‬راداكين‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬البريطاني‭ ‬الجلسة‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬أظهرت‭ ‬التهديد‭ ‬الكبير‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وتظهر‭ ‬أيضا‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬تشهد‭ ‬أوضاعا‭ ‬خطيرة‭ ‬والوضع‭ ‬حاليا‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬مضطرب‭ ‬ونظام‭ ‬دولي‭ ‬يتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬متزايدة،‭ ‬وقال‭: ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬لاكتشاف‭ ‬قدرات‭ ‬فن‭ ‬الحكم‭ ‬ووضع‭ ‬أنفسنا‭ ‬بشكل‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مواءمة‭ ‬الجهود‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل،‭ ‬وقال‭: ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أستطلع‭ ‬رأي‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الدفاعية،‭ ‬وكيف‭ ‬يغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والأصدقاء‭.‬

وعاد‭ ‬الادميرال‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأكد‭ ‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعم‭ ‬حق‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬وهزيمة‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬الوجودي‭ ‬الذي‭ ‬تشكله‭ ‬حماس،‭ ‬وقال‭: ‬لكننا‭ ‬ايضا‭ ‬ضغطنا‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬لتكون‭ ‬حملتها‭ ‬تستهدف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬العسكرية‭ ‬لحماس‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتكون‭ ‬الأعمال‭ ‬متوازنة‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضرر‭ ‬عن‭ ‬المدنيين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصراحة‭ ‬المتبادلة‭ ‬مع‭ ‬الاصدقاء‭ ‬سمحت‭ ‬لنا‭ ‬بمناقشة‭ ‬تلك‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعقدة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مطمئن،‭ ‬وأولوية‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬هي‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬منعا‭ ‬للتصعيد،‭ ‬وقمنا‭ ‬بزيادة‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬لمنع‭ ‬الساعين‭ ‬لتأجيج‭ ‬الأزمات‭ ‬والتوترات،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬بحري‭ ‬توفر‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬وتقدم‭ ‬بعض‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬الطائرات‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬تعكس‭ ‬مصالحنا‭ ‬الأمنية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وقال‭: ‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬عمان‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬خطير‭ ‬جدا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أحداث‭ ‬الاشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬بعزلة‭ ‬عن‭ ‬غيرها،‭ ‬وتحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تصاعد‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلقان‭ ‬والمواجهات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخطابات‭ ‬العدائية‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬والانقلابات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬افريقيا‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬وآخرها‭ ‬في‭ ‬الجابون‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬عامين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬فلك‭ ‬موسكو‭ ‬مجددا،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تضاؤل‭ ‬نفوذ‭ ‬روسيا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وتزايد‭ ‬خسائرها‭ ‬فإن‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬يمضي‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مساعدته‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تكلفة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الشعبين‭ ‬الروسي‭ ‬والأوكراني‭ ‬والمجتمع‭ ‬العالمي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18112023000055011008ID1107450874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث