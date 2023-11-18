خلال جلسة بعنوان ((القدرات والاستراتيجية))السعودية تستعرض أكبر عملية تطوير لقطاعاتها العسكرية والأمنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الزخم‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬الرؤية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬ونتائجها‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬تلك‭ ‬المجالات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬بتوسع،‭ ‬وهو‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬لقطاعها‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬استجابة‭ ‬للتهديدات‭ ‬المتغيرة‭ ‬والمتسارعة‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬مصالحها‭ ‬وأمنها،‭ ‬واستعرض‭ ‬آلية‭ ‬التطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬وتوطين‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬إنفاقها‭ ‬على‭ ‬معدّاتها‭ ‬العسكرية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬خلال‭ ‬تحول‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬عملها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التحولات‭ ‬أسست‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬حديثة‭ ‬تستشرف‭ ‬المستقبل‭ ‬وتسعى‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬للانفتاح‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬تكريس‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وهي‭ ‬رحلة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وكان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وزيرا‭ ‬للدفاع،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬مستمرة،‭ ‬وأطلق‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬مهمّا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬300‭ ‬مبادرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخمسة‭ ‬لعملية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث،‭ ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬أولا‭ ‬في‭: ‬تحقيق‭ ‬التفوق‭ ‬العملياتي‭ ‬المشترك‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬التنظيمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الفردي‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق‭ ‬ودعم‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلي‭ ‬وتحديث‭ ‬المعدات‭ ‬والأسلحة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تفصيل‭ ‬كل‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬الـ300‭ ‬مبادرة‭ ‬بوثيقة‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬الوقت‭ ‬والمنفذ‭ ‬والميزانية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬التشغيلي‭ ‬الذى‭ ‬جرى‭ ‬تطويره‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬المساعدة‭ ‬الاساسية‭ ‬لإنجاز‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬استراتيجية‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني،‭ ‬وهذا‭ ‬تطلب‭ ‬هيكلا‭ ‬جديدا‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حوكمة‭ ‬فعالة‭ ‬وقرارات‭ ‬سريعة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬شاملة‭ ‬وتحديد‭ ‬إجراءات‭ ‬عمل‭ ‬واضح،‭ ‬واعتمد‭ ‬الهيكل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬فصل‭ ‬مسؤولية‭ ‬إعداد‭ ‬وتدريب‭ ‬وتجهيز‭ ‬القوات‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات،‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬وظائف‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وجمع‭ ‬الخبرات‭ ‬الوظيفية‭ ‬لضمان‭ ‬الفعالية‭ ‬والعمق‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬تعزز‭ ‬الشفافية‭ ‬وتدعم‭ ‬فصل‭ ‬السلطات‭.‬

واستكمل‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الهيكل‭ ‬الوظيفي‭ ‬للوزارة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬وكالات‭ ‬متخصصة‭: ‬الأولى‭ ‬وكالة‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والتمكين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الوزارة‭ ‬لخدمات‭ ‬التميز،‭ ‬وكالة‭ ‬الوزارة‭ ‬للمشتريات،‭ ‬كذلك‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬رئاسة‭ ‬الاركان‭ ‬العامة،‭ ‬والآن‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬هيكلة‭ ‬القوات‭ ‬المرتبطة‭ ‬برئاسة‭ ‬الأركان،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬مجالس‭ ‬الحوكمة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المجالس‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التحسين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬الوزارة‭ ‬عمل‭ ‬متواز‭ ‬يهتم‭ ‬بمجال‭ ‬توطين‭ ‬الصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬وإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتطوير‭ ‬الدفاعي‭ ‬والشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الجاهزية‭ ‬العسكرية‭ ‬وتعظيم‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للعقود‭ ‬العسكرية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬الموحدة‭ ‬للقوات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭.‬

‮«‬الناتو‭ ‬والصراع‭ ‬الروسي‮»‬

بدوره‭ ‬بدأ‭ ‬الادميرال‭ ‬روب‭ ‬باور‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬لقيادة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭) ‬مداخلته‭ ‬بالصراع‭ ‬الروسي‭ ‬الأوكراني،‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬حرب‭ ‬عدوانية‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬إشارة‭ ‬مؤسفة‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬الجماعي،‭ ‬وقال‭: ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬لسنا‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لانتهاء‭ ‬تلك‭ ‬الحرب،‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬تحديد‭ ‬مستوى‭ ‬الطموح‭ ‬لنا‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬وأين‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‭ ‬لأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحلف‭ ‬يراقب‭ ‬العدوان‭ ‬لسنوات،‭ ‬ولديه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬كيف‭ ‬نحمي‭ ‬أنفسنا‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل‭ ‬ضد‭ ‬التهديد‭ ‬الروسي‭ ‬والجماعات‭ ‬الإرهابية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬وقال‭: ‬يجب‭ ‬إنقاذ‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الحلفاء،‭ ‬وعلينا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والطاقة‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لكونه‭ ‬يشكل‭ ‬مهمة‭ ‬أساسية‭ ‬للحلف‭ ‬ويدعم‭ ‬مهامه‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬الجماعي‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬يجعل‭ ‬الحلف‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ووضع‭ ‬التصورات‭ ‬المختلفة‭ ‬للتهديدات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تخلص‭ ‬الحلف‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬التحييز‭ ‬اللاوعي‭ ‬بفضل‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون،‭ ‬وقال‭: ‬هناك‭ ‬أمر‭ ‬تعلمناه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬نظن‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تحصل‭ ‬أبدا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬بالفعل،‭ ‬لهذا‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬موضوعات‭ ‬المؤتمر‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬ومناقشة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحلف‭ ‬دائما‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬في‭ ‬جواره‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وقال‭: ‬لا‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬ولدينا‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬نبني‭ ‬عليها،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والتدريب‭ ‬العسكري‭ ‬والعمل‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬أو‭ ‬عملية‭ ‬تابعة‭ ‬للحلف،‭ ‬ونتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرات‭ ‬اسطنبول‭ ‬للتعاون‭ ‬والحوار‭ ‬المتوسطي،‭ ‬وقال‭: ‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والحلف‭ ‬لن‭ ‬ينسى‭ ‬الشركاء،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الصديق‭ ‬وقت‭ ‬الضيق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬تقلبات‭ ‬البيئة‭ ‬الأمنية‭ ‬العالمية‭ ‬إأن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لتكثيف‭ ‬الشراكة‭ ‬لأن‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد،‭ ‬وهو‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الصفائح‭ ‬التكتونية‭ ‬للقوى‭ ‬تتحرك‭ ‬مجددا‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬دروس‭ ‬الماضي،‭ ‬والمنافسة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬المحكمة‭.‬

وقال‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬السعي‭ ‬لارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬العسكرية‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬وإنما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬للردع‭ ‬للقوى‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬لهذا‭ ‬يريد‭ ‬الحلف‭ ‬تعميق‭ ‬شراكته،‭ ‬ونحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وأمن‭ ‬الحدود‭ ‬والدفاع‭ ‬السيبراني‭ ‬ومكافحة‭ ‬المتفجرات‭ ‬المرتجلة‭ ‬وتغيير‭ ‬المناخ‭ ‬والهجرة‭ ‬وأمن‭ ‬الغذاء‭ ‬والطاقة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬جلسة‭ ‬النقاش‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬تحديث‭ ‬الدفاع،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬اتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬ناقشتها‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬البياري‭ ‬الامس،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬الحديثة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقطع‭ ‬الآلية‭ ‬والروبوتات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الدماء،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬الموازنة‭ ‬الصحيحة‭ ‬بين‭ ‬كمية‭ ‬الاسلحة‭ ‬المنخفضة‭ ‬الجودة‭ ‬والعالية‭ ‬التقنية،‭ ‬وقال‭: ‬رأينا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬بين‭ ‬أسلحة‭ ‬قديمة‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬قائد‭ ‬تتم‭ ‬عملياتها‭ ‬عبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ولذلك‭ ‬الكمية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجودة‭ ‬وكي‭ ‬تكون‭ ‬فعالا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬الاثنتان‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬وضح‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬فأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬هجمات‭ ‬حماس‭ ‬ذات‭ ‬التقنية‭ ‬المنخفضة،‭ ‬والحرب‭ ‬الحديثة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وأن‭ ‬العامل‭ ‬البشري‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬أهمية،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭.‬

خطورة‭ ‬روسية‭ ‬وضعف‭ ‬إسرائيلي

فيما‭ ‬بدأ‭ ‬الادميرال‭ ‬توني‭ ‬راداكين‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬البريطاني‭ ‬الجلسة‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬أظهرت‭ ‬التهديد‭ ‬الكبير‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وتظهر‭ ‬أيضا‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬تشهد‭ ‬أوضاعا‭ ‬خطيرة‭ ‬والوضع‭ ‬حاليا‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬مضطرب‭ ‬ونظام‭ ‬دولي‭ ‬يتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬متزايدة،‭ ‬وقال‭: ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬لاكتشاف‭ ‬قدرات‭ ‬فن‭ ‬الحكم‭ ‬ووضع‭ ‬أنفسنا‭ ‬بشكل‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مواءمة‭ ‬الجهود‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل،‭ ‬وقال‭: ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أستطلع‭ ‬رأي‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الدفاعية،‭ ‬وكيف‭ ‬يغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والأصدقاء‭.‬

وعاد‭ ‬الادميرال‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأكد‭ ‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعم‭ ‬حق‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬وهزيمة‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬الوجودي‭ ‬الذي‭ ‬تشكله‭ ‬حماس،‭ ‬وقال‭: ‬لكننا‭ ‬ايضا‭ ‬ضغطنا‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬لتكون‭ ‬حملتها‭ ‬تستهدف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬العسكرية‭ ‬لحماس‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتكون‭ ‬الأعمال‭ ‬متوازنة‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضرر‭ ‬عن‭ ‬المدنيين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصراحة‭ ‬المتبادلة‭ ‬مع‭ ‬الاصدقاء‭ ‬سمحت‭ ‬لنا‭ ‬بمناقشة‭ ‬تلك‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعقدة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مطمئن،‭ ‬وأولوية‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬هي‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬منعا‭ ‬للتصعيد،‭ ‬وقمنا‭ ‬بزيادة‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬لمنع‭ ‬الساعين‭ ‬لتأجيج‭ ‬الأزمات‭ ‬والتوترات،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬بحري‭ ‬توفر‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬وتقدم‭ ‬بعض‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬الطائرات‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬تعكس‭ ‬مصالحنا‭ ‬الأمنية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وقال‭: ‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬عمان‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬خطير‭ ‬جدا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أحداث‭ ‬الاشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬بعزلة‭ ‬عن‭ ‬غيرها،‭ ‬وتحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تصاعد‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلقان‭ ‬والمواجهات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخطابات‭ ‬العدائية‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬والانقلابات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬افريقيا‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬وآخرها‭ ‬في‭ ‬الجابون‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬عامين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬فلك‭ ‬موسكو‭ ‬مجددا،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تضاؤل‭ ‬نفوذ‭ ‬روسيا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وتزايد‭ ‬خسائرها‭ ‬فإن‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬يمضي‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مساعدته‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تكلفة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الشعبين‭ ‬الروسي‭ ‬والأوكراني‭ ‬والمجتمع‭ ‬العالمي‭.‬

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