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وكيل الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع المدير العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية

11/18/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬مع‭ ‬آن‭ ‬ماري‭ ‬ديكوت،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لوزارة‭ ‬أوروبا‭ ‬والشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭.‬

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