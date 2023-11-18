وكيل الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع المدير العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، مع آن ماري ديكوت، المدير العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة».
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، هذا إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
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