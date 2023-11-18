وكيل الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع المدير العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭.‬

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