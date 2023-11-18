مـزيـد مـن الـتـظـاهـرات الـمـؤيـدة لـلـفـلـسـطـيـنـيـيـن فـي أوروبــا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬مجددا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬الاوروبية‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وللمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والأربعين‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

في‭ ‬لندن،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجمعات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المسيرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬أيام‭ ‬السبت‭ ‬الخمسة‭ ‬السابقة‭.‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية،‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬قرب‭ ‬مكتب‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬رفضه‭ ‬الدعوة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

ومثل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدنات‭ ‬للسماح‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬عزيز‭ ‬رافضا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬الكامل‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬وعلى‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬كزعيم‭ ‬للحزب‭ ‬العمالي‭ ‬ليضغطوا‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وبعد‭ ‬موجة‭ ‬حظر‭ ‬أولى‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬العامة،‭ ‬سار‭ ‬المتظاهرون‭ ‬المؤيدون‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

وبحسب‭ ‬اتحاد‭ ‬‮«‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬النقابات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الذي‭ ‬لبى‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬التظاهر‭ ‬وجهها‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬فإن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تظاهروا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬ستون‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بمشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬أحزاب‭ ‬اليسار‭. ‬

وصرح‭ ‬برتران‭ ‬هيلبرون‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬التضامن‭ ‬الفرنسية‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬للصحافة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المرحلة‭ ‬خطيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أصدقائنا‭ ‬الفلسطينيين‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معاناة‭ ‬لا‭ ‬توصف‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬ومطالبا‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬القصف‮»‬‭ ‬و«الهجمات‭ ‬البرية‮»‬‭ ‬و«رفع‭ ‬الحصار‮»‬‭ ‬عن‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬انتقد‭ ‬الناشط‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬غير‭ ‬الواضح‮»‬‭ ‬للحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬عار‭ ‬على‭ ‬بلادنا‮»‬‭.‬

في‭ ‬البرتغال،‭ ‬سار‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لشبونة‭ ‬خلف‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬،‭ ‬هاتفين‭ ‬بالإنكليزية‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬ستتحرر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬روي‭ ‬فوستينو‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬الكوفية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬السوداء‭ ‬والبيضاء‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬دولة،‭ ‬وللضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬لتتراجع‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والعسكري‭ ‬لإسرائيل‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بـ«وقف‭ ‬الابادة‭ ‬المستمرة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬امستردام،‭ ‬نظمت‭ ‬تظاهرتان‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬لا‭ ‬تبعد‭ ‬الواحدة‭ ‬عن‭ ‬الأخرى‭ ‬سوى‭ ‬بضعة‭ ‬كيلومترات‭. ‬وطالبت‭ ‬الأولى‭ ‬بوقف‭ ‬للنار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬طالبت‭ ‬الثانية‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الهولندية‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬اعتقالات‭ ‬وجرى‭ ‬التحركان‭ ‬‮«‬بهدوء‮»‬‭. ‬

في‭ ‬جنيف،‭ ‬افاد‭ ‬منظمون‭ ‬بأن‭ ‬أربعة‭ ‬الاف‭ ‬شخص‭ ‬ساروا‭ ‬حتى‭ ‬ساحة‭ ‬الامة،‭ ‬أمام‭ ‬المقر‭ ‬الاوروبي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬خلف‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضاء‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شموعا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬خارطة‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬ورفعوا‭ ‬علما‭ ‬فلسطينيا‭ ‬ضخما‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقفوا‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬القتلى‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وفي‭ ‬بولندا،‭ ‬تظاهر‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وارسو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لا‭ ‬قنبلة‭ ‬إضافية‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭. ‬حرروا‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬وتجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أمام‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حوادث‭ ‬تذكر‭.‬

وفي‭ ‬إسطنبول،‭ ‬رفع‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬شخص‭ ‬رايات‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬أمام‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬غادر‭ ‬طاقمها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بكامله‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬لدواع‭ ‬أمنية‭.‬