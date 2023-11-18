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استشهاد خمسة مقاتلين فلسطيـنـيـيـن فـي ضربة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية

11/18/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نابلس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬عباس،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬لغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومصادر‭ ‬في‭ ‬فتح‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬قضى‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‮»‬‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تديره‭. ‬

ومعروف‭ ‬أن‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬يضم‭ ‬مقاتلين‭ ‬شبابا‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬ترأس‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وفي‭ ‬المخيم‭ ‬أيضا‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬اللتين‭ ‬تتواجهان‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬وجرح‭ ‬اثنان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬أصابت‭ ‬بحسب‭ ‬إدارة‭ ‬المخيم‭ ‬مبنى‭ ‬يضم‭ ‬مقرا‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬زهد‭ ‬الإرهابي‭ ‬الضالع‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬مواطنَين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬اثنين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ضرب‭ ‬مخبأ‭ ‬يستخدمه‭ ‬إرهابيون‭ ‬كانوا‭ ‬يخططون‭ ‬لهجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬وشيكة‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ ‬وأهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬هذه‭ ‬الضربة،‭ ‬كانت‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬فيها‭ ‬اشتباكات‭ ‬كثيرة‭ ‬بين‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وخلافا‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬لا‭ ‬هوادة‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬مستوطنون‭ ‬إسرائيليون‭. ‬

وثمة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬مستوطن‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬يشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وقتل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فلسطيني‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وصباح‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية،‭ ‬دهم‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬وفجروا‭ ‬منزلا‭ ‬كان‭ ‬خاليا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

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