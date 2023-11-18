غارة إسرائيلية تستهدف مصنعاً في عمق جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مصنعاً‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬عمق‭ ‬منطقة‭ ‬النبطية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬تموز‭ ‬2006‮»‬‭ ‬بصاروخين‭ ‬أطلقتهما‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬باتجاه‭ ‬معمل‭ ‬ألمنيوم‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لاحتراقه‭ ‬بالكامل‭. ‬ولم‭ ‬تشر‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬قتلى‭. ‬وفي‭ ‬11‭ ‬نوفمبر،‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الزهراني‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالي‭ ‬45‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭.

‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬يقتصر‭ ‬القصف‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭. ‬وشنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الأخيرة‭ ‬الى‭ ‬رد‭ ‬عنيف‭ ‬بقصف‭ ‬مدمّر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يترافق‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭. ‬

وغداة‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬بدأ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ينفذ‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية،‭ ‬دعما‭ ‬لحماس‭. ‬وتتواصل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬يوميا‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بتحرّكات‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وبناه‭ ‬التحتية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬أسقطوا‭ ‬فجراً‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬هيرميس‭ ‬450‮»‬،‭ ‬بواسطة‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭ ‬جو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬اسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬تأبيني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وتهديد‭ ‬لأهلها‭ (..) ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬قوى‭ ‬المقاومة‭ ‬الشريفة‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬سوف‭ ‬تبقى‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬ممكنة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يتوقف،‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬اليوم‭ ‬للتحدّث‭ ‬عن‭ ‬إيقاف‭ ‬جبهة‭ ‬دون‭ ‬جبهة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬تنفيذه‭ ‬13‭ ‬هجوماً‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬وتجمعات‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬أحدها‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيرتين‭ ‬هجوميتين‭. ‬وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬اليومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬تسعين‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وبينهم‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وفي‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬بحسب‭ ‬سلطاتها‭. ‬

وحذّر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬الجنرال‭ ‬أرولدو‭ ‬لاثارو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬حدّة‭ ‬التصعيد،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬العميق‭ ‬‮«‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬واحتمال‭ ‬وقوع‭ ‬أعمال‭ ‬قتالية‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقاً‭ ‬وأكثر‭ ‬حدّة‮»‬‭. ‬