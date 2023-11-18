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تغريم ((الأولمبي الآسيوي)) بسبب رفع علم كوريا الشمالية

11/18/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مونتريال‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬الجمعة‭ ‬تغريم‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للسماح‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬برفع‭ ‬علمها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬رغم‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬عليها‭ ‬لعدم‭ ‬الامتثال‭ ‬لقواعدها‭.‬

وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ (‬وادا‭) ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مونتريال‭ ‬الكندية‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬منعت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬أحداث‭ ‬دولية‭ ‬كبرى،‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬علمها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬باستثناء‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية،‭ ‬لعدم‭ ‬اعتماد‭ ‬برنامج‭ ‬فاعل‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭.‬

لكن‭ ‬وادا‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬علم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬رفرف‭ ‬طوال‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭ ‬وتوزيع‭ ‬الميداليات‭.‬

قال‭ ‬بيان‭ ‬وادا‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬التذكير‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وادا‭ ‬قبل‭ ‬وخلال‭ ‬الألعاب،‭ ‬رفض‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬الامتثال‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يعلّق‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ولديه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬للطعن‭ ‬به‭.‬

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