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وادا تستبعد إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات للنظام العالمي

11/18/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استبعدت‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬إعادة‭ ‬الوكالة‭ ‬الروسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬روسادا‭) ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لا‭ ‬تمتثل‭ ‬لقوانينها‭.‬

وجرى‭ ‬نشر‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬الفحص‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬استمر‭ ‬يومين‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬وادا،‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تتابع‭ ‬وادا‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تحرزه‭ ‬روسادا،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬للوفاء‭ ‬بشروط‭ ‬العودة‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ (‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولية‭). ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬روسادا‭ ‬لا‭ ‬تمتثل‭ ‬للقانون‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬وادا‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭ ‬عدم‭ ‬امتثال‭ ‬الوكالة‭ ‬الروسية،‭ ‬وفرضت‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬يمنع‭ ‬مشاركتها‭ ‬تحت‭ ‬العلم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الدورات‭ ‬الأولمبية‭ ‬وبطولات‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بداعي‭ ‬التلاعب‭ ‬ببيانات‭ ‬مختبر‭ ‬موسكو‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭.‬

وبعد‭ ‬تقدم‭ ‬روسادا‭ ‬باستئناف،‭ ‬خفضت‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬فترة‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬لتنقضي‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ .‬

كان‭ ‬رئيس‭ ‬وادا‭ ‬ويتولد‭ ‬بانكا‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭: ‬‮«‬عملية‭ ‬العودة‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭. ‬في‭ ‬الحقيقة،‭ ‬بدأت‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬حددت‭ ‬وادا‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬امتثال‭ ‬خطيرة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬تتعلق‭ ‬بتناقضات‭ ‬بين‭ ‬التشريعات‭ ‬الرياضية‭ ‬الروسية‭ ‬وقانون‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭.‬

وذكرت‭ ‬وادا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬قبلت‭ ‬لجنتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬توصية‭ ‬لجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬الامتثال‭ ‬بفرض‭ ‬شروط‭ ‬جديدة‭ ‬لعودة‭ ‬روسادا‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬طعنت‭ ‬روسادا‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬ادعاءات‭ ‬وادا‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬الامتثال،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضد‭ ‬الشروط‭ ‬الجديدة‭. ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬أبلغت‭ ‬وادا‭ ‬مؤخرا،‭ ‬ورسميا،‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬بالنزاع‮»‬‭.‬

وتخضع‭ ‬روسيا‭ ‬حاليا‭ ‬للإيقاف‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬بالسماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬كرياضيين‭ ‬مستقلين‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬صارمة‭.‬

وخضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬مؤخرا‭ ‬للإيقاف،‭ ‬ولم‭ ‬تحسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬قرارها‭ ‬بعد‭ ‬بشأن‭ ‬السماح‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وأولمبياد‭ ‬2026‭ ‬الشتوي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬وكورتينا‭ ‬دامبيتزو‭.‬


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