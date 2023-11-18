وادا تستبعد إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات للنظام العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): استبعدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) إلى النظام العالمي نظرا لأنها لا تزال لا تمتثل لقوانينها.
وجرى نشر نتائج عملية الفحص الأخيرة بعد اجتماع استمر يومين مع مجلس إدارة وادا، يومي الخميس والجمعة.
وذكرت الوكالة العالمية في بيان: «تتابع وادا التطور الذي تحرزه روسادا، حيث تسعى للوفاء بشروط العودة طبقا لما هو منصوص عليه في قرار محكمة كاس (محكمة التحكيم الرياضي الدولية). وفي الوقت نفسه، لا تزال روسادا لا تمتثل للقانون».
وكانت وادا أعلنت في ديسمبر 2019 عدم امتثال الوكالة الروسية، وفرضت حظرا على روسيا لمدة أربعة أعوام يمنع مشاركتها تحت العلم الروسي في الفعاليات الكبرى، من بينها الدورات الأولمبية وبطولات العالم، وذلك بداعي التلاعب ببيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.
وبعد تقدم روسادا باستئناف، خفضت محكمة كاس فترة العقوبة في عام 2020 إلى النصف، لتنقضي بذلك في 17 ديسمبر 2022 .
كان رئيس وادا ويتولد بانكا قال في تصريحات العام الماضي إن: «عملية العودة لم تنته في 17 ديسمبر. في الحقيقة، بدأت العملية في هذا التاريخ».
من ناحية أخرى، حددت وادا «حالة عدم امتثال خطيرة جديدة» تتعلق بتناقضات بين التشريعات الرياضية الروسية وقانون الوكالة الدولية.
وذكرت وادا أنه في سبتمبر الماضي، قبلت لجنتها التنفيذية توصية لجنة مراجعة الامتثال بفرض شروط جديدة لعودة روسادا إلى النظام العالمي.
وأضافت: «طعنت روسادا بعدها في ادعاءات وادا بشأن عدم الامتثال، وكذلك ضد الشروط الجديدة. وبناء عليه، أبلغت وادا مؤخرا، ورسميا، محكمة كاس بالنزاع».
وتخضع روسيا حاليا للإيقاف عن المشاركة في المنافسات الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقبل أشهر قليلة، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية بالسماح بمشاركة الروس في المنافسات من جديد كرياضيين مستقلين وفقا لشروط صارمة.
وخضعت اللجنة الأولمبية الروسية مؤخرا للإيقاف، ولم تحسم اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بعد بشأن السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وأولمبياد 2026 الشتوي المقرر في ميلانو وكورتينا دامبيتزو.
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