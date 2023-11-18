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ريال مدريد يؤكد إصابة فينيسيوس

11/18/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬مهاجمه‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الذي‭ ‬استُبدل‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬بلاده‭ ‬البرازيل‭ ‬مع‭ ‬كولومبيا‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬فخذه‭ ‬الأيسر‭ ‬قد‭ ‬تبعده‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬عن‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وكشفت‭ ‬الفحوص‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الفخذية‭ ‬ذات‭ ‬الرأسين‭ ‬مع‭ ‬تلف‭ ‬في‭ ‬الوتر‭ ‬البعيد‭ ‬للساق‭ ‬اليسرى‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬أكّدت‭ ‬هذه‭ ‬الفحوص‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬وأعلنه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬للعبة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مدة‭ ‬غياب‭ ‬اللاعب،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬ابتعاده‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭.‬

وسيغيب‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬ترسانة‭ ‬هجوم‭ ‬البرازيل‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ضد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬

وكان‭ ‬فينيسيوس‭ ‬قد‭ ‬ألمح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬ليست‭ ‬جيّدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬بارانكيا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أخبرني‭ ‬به‭ ‬الأطباء،‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭.‬

وغادر‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬متقدما‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بهدفي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬الإصابة‭ ‬السابقة‭ ‬نفسها‭. ‬شعرت‭ ‬بألم‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬فخذي‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬فخذه‭ ‬الأيمن‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬للبرازيل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ضد‭ ‬بوليفيا‭ ‬والبيرو‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ويفتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬خدمات‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬إيدرسون،‭ ‬والمدافع‭ ‬دانيلو،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬والقائد‭ ‬كازيميرو‭ ‬والمهاجم‭ ‬النجم‭ ‬نيمار،‭ ‬جميعهم‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬


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