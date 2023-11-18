ريال مدريد يؤكد إصابة فينيسيوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): أكّد ريال مدريد الإسباني أمس السبت ان مهاجمه فينيسيوس جونيور الذي استُبدل خلال مباراة بلاده البرازيل مع كولومبيا ضمن تصفيات مونديال 2026 يعاني من اصابة في فخذه الأيسر قد تبعده عدة أسابيع عن ملاعب كرة القدم.
وكشفت الفحوص التي خضع لها اللاعب البالغ 23 عاماً عن «قطع في العضلة الفخذية ذات الرأسين مع تلف في الوتر البعيد للساق اليسرى».
وفيما أكّدت هذه الفحوص ما سبق وأعلنه الاتحاد البرازيلي للعبة يوم الجمعة لم يكشف ريال مدريد مدة غياب اللاعب، بيد ان تقارير صحفية أشارت إلى ابتعاده نحو شهرين.
وسيغيب فينيسيوس جونيور الذي يعتبر عنصراً أساسياً في ترسانة هجوم البرازيل عن مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين بطلة العالم يوم الثلاثاء في ريو دي جانيرو.
وكان فينيسيوس قد ألمح في وقت سابق إلى أن التوقعات ليست جيّدة بالنسبة إليه كي يكون جاهزا لمواجهة الأرجنتين، وقال بعد خسارة البرازيل في بارانكيا يوم الخميس: «بناءً على ما أخبرني به الأطباء، سيكون الأمر صعبًا بعض الشيء».
وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0، قبل أن يخسر في الشوط الثاني بهدفي لويس دياس.
وأضاف: «أعتقد أنها الإصابة السابقة نفسها. شعرت بألم في الجزء الخلفي من فخذي».
وغاب النجم البرازيلي عن الملاعب مدة شهر بعد إصابته في فخذه الأيمن نهاية أغسطس الماضي خلال مباراة في الدوري الإسباني، ولم يشارك في أول مباراتين للبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية ضد بوليفيا والبيرو في سبتمبر الماضي.
ويفتقد المنتخب البرازيلي صاحب المركز الخامس في ترتيب أمريكا الجنوبية خدمات حارس المرمى إيدرسون، والمدافع دانيلو، ولاعب الوسط والقائد كازيميرو والمهاجم النجم نيمار، جميعهم بسبب الإصابة.
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