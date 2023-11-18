هالاند يغيب عن لقاء اسكتلندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): تأكد غياب النجم النرويجي إيرلينج هالاند عن صفوف منتخب بلاده في المباراة المرتقبة أمام المنتخب الاسكتلندي اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، بسبب مشكلة في القدم.
وتعرض هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة في القدم الخميس خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب النرويجي على منتخب جزر فاروه 2 / صفر في أوسلو، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».
وفي بيان نشره الاتحاد النرويجي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي، أمس السبت، قال أولا ساند، طبيب المنتخب: «ليست الإصابة خطيرة، لكنه يعاني من ألام شديدة...
وتأتي المباراة أمام اسكتلندا في وقت مبكر للأسف».
ومن جانبه، قال ستالي سولباكين، المدير الفني للمنتخب النرويجي: «إنه أمر محبط بالطبع أن إيرلينج لن يكون جاهزا لخوض مباراة يوم الأحد، لكننا لن نستدعي عنصرا بديلا».
وأضاف: «هذه فرصة رائعة للمهاجمين بالفريق لاستعراض قدراتهم».
تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي يعود للمنافسات عقب فترة الأجندة الدولية بلقاء ليفربول في 25 نوفمبر الجاري.
ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني.
وكان هالاند قد سجل 52 هدفا لمانشستر سيتي في الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بالثلاثية، وقد سجل له 17 هدفا حتى الآن هذا الموسم في كل المسابقات.
MENAFN18112023000055011008ID1107450865
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.