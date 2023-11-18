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هالاند يغيب عن لقاء اسكتلندا

11/18/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأكد‭ ‬غياب‭ ‬النجم‭ ‬النرويجي‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬القدم‭.‬

وتعرض‭ ‬هالاند،‭ ‬نجم‭ ‬هجوم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬النرويجي‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬فاروه‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬في‭ ‬أوسلو،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أوضحته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬آيه‭ ‬ميديا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬قال‭ ‬أولا‭ ‬ساند،‭ ‬طبيب‭ ‬المنتخب‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬الإصابة‭ ‬خطيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ألام‭ ‬شديدة‭...‬‮
‬وتأتي‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬للأسف‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬ستالي‭ ‬سولباكين،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬النرويجي‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬محبط‭ ‬بالطبع‭ ‬أن‭ ‬إيرلينج‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬لكننا‭ ‬لن‭ ‬نستدعي‭ ‬عنصرا‭ ‬بديلا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للمهاجمين‭ ‬بالفريق‭ ‬لاستعراض‭ ‬قدراتهم‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يعود‭ ‬للمنافسات‭ ‬عقب‭ ‬فترة‭ ‬الأجندة‭ ‬الدولية‭ ‬بلقاء‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويتصدر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬حاليا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وكان‭ ‬هالاند‭ ‬قد‭ ‬سجل‭ ‬52‭ ‬هدفا‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬بالثلاثية،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات‭.‬

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