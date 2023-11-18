بمشاركة أكثر من 1000 درّاج ودرّاجة سباق بايك أبوظبي جران فوندو يختتم نسخته الثانية

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختُتمت أمس السبت 18 نوفمبر فعاليات النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو بمشاركة عدد كبير من الدراجين من جميع أنحاء المنطقة، والذين أنهوا مسار السباق البالغ طوله 154 كيلومتراً وتنافسوا على الفوز بإحدى الجوائز التي يبلغ مجموعها 2 مليون درهم إماراتي.
ويعدّ الحدث واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية الُمقامة في الإمارات، والتي يشارك فيها عدد من الدراجين الهواة والمحترفين في سباق امتد من الباهية وتحديداً من أمام جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي إلى مدينة العين وتحديداً عند مسار العين للدراجات الهوائية.
وانطلق أكثر من ألف متسابق ومتسابقة، من أكثر من 80 جنسية، من خط البداية في جوجيتسو أرينا في الباهية في منافسة حامية طوال السباق، حيث تنافسوا ضمن خمس مجموعات للسرعة، خُصّصت المجموعة الأولى للرجال المحترفين والسيدات المحترفات والفرق، بينما تم تقسيم بقية المشاركين إلى مجموعات مختلفة بناءً على متوسط سرعتهم.
ومع انتهاء السباق، تفوّق الدرّاج ياسين حمزة من فريق شرطة دبي في فئة الرجال ليجتاز خط النهاية في مسار العين للدراجات الهوائية. أما في فئة السيدات، انتزعت أكفيل جيديرياتي من فريق شرطة دبي المركز الأول. وحصل كل من الفائِزَين على جائزة مُتصدّر فئة الرجال ومُتصدّرة فئة السيدات والتي تبلغ قيمة كلّ منها 100 , 000 درهم إماراتي من أصل مجموع الجوائز البالغة قيمتها 2 مليون درهم إماراتي.
وتوّج الفائزين الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ والعميد عصام عبدالله آل علي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات؛ وخميس الخييلي، ممثل بلدية مدينة العين؛ وسهيل ساهيد، ممثل برجيل القابضة؛ ونضال الأشقر، ممثل «بن حمودة»؛ وفؤاد درويش، ممثل شركة بالم سبورت.
وبعد انتهاء السباق، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «شهدنا اليوم أمثلة ملهمة على العزيمة والروح الرياضية منذ انطلاقة سباق بايك أبوظبي جران فوندو وحتى نهايته، لتُختتم النسخة الثانية من هذا السباق بنجاح باهر، إن مشاهدة هذا التفوق الرياضي يعزز من التزامنا تجاه دعم رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات والمنطقة كذلك، وتجعلنا أكثر فخراً بمتابعة نموها المتواصل».
وأضاف: «أتقدم بالتهنئة لكافة الفائزين في مختلف الفئات، كما أود أن أشكر جميع المتسابقين الذين يشاركون في السباق للمرة الأولى أو الثانية على حد سواء، ونأمل بأن نستقبلهم مجدداً في العام المقبل في 14 ديسمبر في النسخة الثالثة من السباق. كما نتطلع إلى الاستحقاقات المقبلة ساعين لاستمرار تطور رياضة الدراجات الهوائية في مجتمعنا الحيوي».
من جانبه قال فابريزيو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة آر سي اس سبورتس: «تهانينا لجميع الدراجين الفائزين الذين شاركوا في تحدي هذا العام وقدموا أداء مبهراً جاعلين من نسخة هذا العام حدثاً ناجحاً بالفعل. لقد جمع سباق بايك أبوظبي جران فوندو عدداً كبيراً من الدراجين من خلفيات مختلفة ومستويات مهارة عديدة ولكن بروح رياضية متماثلة ليكون تجربة استثنائية، ويثبت الشغف الكبير في رياضة الدراجات الهوائية بين جميع أفراد المجتمع. ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع المشاركين في 14 ديسمبر من العام القادم في النسخة القادمة من سباق أبوظبي جران فوندو».
وعبّر ياسين حمزة عن سعادته بتحقيقه لقب النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تعاون جميع زملائه في الفريق، ومساعدته حتى اللحظات الأخيرة قبل خط النهاية، مؤكداً أن قوة التحضير والتدريب أدت إلى تحقيق النتيجة الإيجابية، وسط مشاركة كوكبة من الدراجين المتميزين.
ومن جانبها، قالت أكفيل جيديرياتي، دراجة فريق شرطة دبي وبطلة سباق السيدات: «في مرحلة ما اعتقدت أنني سأعاني بسبب القليل من الصعود والنزول، لكنني صممت على المضي قدماً، وحافظت على وضعية ووتيرة جيدة، وتمكنت من الوصول إلى خط النهاية بنجاح».
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