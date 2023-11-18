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بمشاركة أكثر من 1000 درّاج ودرّاجة سباق بايك أبوظبي جران فوندو يختتم نسخته الثانية

11/18/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختُتمت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬بايك‭ ‬أبوظبي‭ ‬جران‭ ‬فوندو‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬والذين‭ ‬أنهوا‭ ‬مسار‭ ‬السباق‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬154‭ ‬كيلومتراً‭ ‬وتنافسوا‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭.‬

ويعدّ‭ ‬الحدث‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الُمقامة‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬الهواة‭ ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬امتد‭ ‬من‭ ‬الباهية‭ ‬وتحديداً‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬جوجيتسو‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أبوظبي‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬وتحديداً‭ ‬عند‭ ‬مسار‭ ‬العين‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭.‬

وانطلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬متسابق‭ ‬ومتسابقة،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬جنسية،‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬جوجيتسو‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬الباهية‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬حامية‭ ‬طوال‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬تنافسوا‭ ‬ضمن‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات‭ ‬للسرعة،‭ ‬خُصّصت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للرجال‭ ‬المحترفين‭ ‬والسيدات‭ ‬المحترفات‭ ‬والفرق،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬بقية‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬مختلفة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬متوسط‭ ‬سرعتهم‭.‬

ومع‭ ‬انتهاء‭ ‬السباق،‭ ‬تفوّق‭ ‬الدرّاج‭ ‬ياسين‭ ‬حمزة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬ليجتاز‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العين‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات،‭ ‬انتزعت‭ ‬أكفيل‭ ‬جيديرياتي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭. ‬وحصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفائِزَين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مُتصدّر‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬ومُتصدّرة‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كلّ‭ ‬منها‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مجموع‭ ‬الجوائز‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭.‬

وتوّج‭ ‬الفائزين‭ ‬الدكتور‭ ‬مغير‭ ‬خميس‭ ‬الخييلي،‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع؛‭ ‬والعميد‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬علي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي‭ ‬للدراجات؛‭ ‬وخميس‭ ‬الخييلي،‭ ‬ممثل‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬العين؛‭ ‬وسهيل‭ ‬ساهيد،‭ ‬ممثل‭ ‬برجيل‭ ‬القابضة؛‭ ‬ونضال‭ ‬الأشقر،‭ ‬ممثل‭ ‬‮«‬بن‭ ‬حمودة»؛‭ ‬وفؤاد‭ ‬درويش،‭ ‬ممثل‭ ‬شركة‭ ‬بالم‭ ‬سبورت‭. ‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬السباق،‭ ‬قال‭ ‬عارف‭ ‬حمد‭ ‬العواني،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭: ‬‮«‬شهدنا‭ ‬اليوم‭ ‬أمثلة‭ ‬ملهمة‭ ‬على‭ ‬العزيمة‭ ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬سباق‭ ‬بايك‭ ‬أبوظبي‭ ‬جران‭ ‬فوندو‭ ‬وحتى‭ ‬نهايته،‭ ‬لتُختتم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح‭ ‬باهر،‭ ‬إن‭ ‬مشاهدة‭ ‬هذا‭ ‬التفوق‭ ‬الرياضي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‭ ‬كذلك،‭ ‬وتجعلنا‭ ‬أكثر‭ ‬فخراً‭ ‬بمتابعة‭ ‬نموها‭ ‬المتواصل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬لكافة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬ونأمل‭ ‬بأن‭ ‬نستقبلهم‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬السباق‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المقبلة‭ ‬ساعين‭ ‬لاستمرار‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬الحيوي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬فابريزيو‭ ‬داميكو،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬آر‭ ‬سي‭ ‬اس‭ ‬سبورتس‭: ‬‮«‬تهانينا‭ ‬لجميع‭ ‬الدراجين‭ ‬الفائزين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وقدموا‭ ‬أداء‭ ‬مبهراً‭ ‬جاعلين‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حدثاً‭ ‬ناجحاً‭ ‬بالفعل‭. ‬لقد‭ ‬جمع‭ ‬سباق‭ ‬بايك‭ ‬أبوظبي‭ ‬جران‭ ‬فوندو‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومستويات‭ ‬مهارة‭ ‬عديدة‭ ‬ولكن‭ ‬بروح‭ ‬رياضية‭ ‬متماثلة‭ ‬ليكون‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية،‭ ‬ويثبت‭ ‬الشغف‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬أبوظبي‭ ‬جران‭ ‬فوندو‮»‬‭.‬

وعبّر‭ ‬ياسين‭ ‬حمزة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتحقيقه‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬بايك‭ ‬أبوظبي‭ ‬جران‭ ‬فوندو،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬ومساعدته‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬التحضير‭ ‬والتدريب‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬المتميزين‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬أكفيل‭ ‬جيديرياتي،‭ ‬دراجة‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬وبطلة‭ ‬سباق‭ ‬السيدات‭: ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬سأعاني‭ ‬بسبب‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬والنزول،‭ ‬لكنني‭ ‬صممت‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً،‭ ‬وحافظت‭ ‬على‭ ‬وضعية‭ ‬ووتيرة‭ ‬جيدة،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بنجاح‮»‬‭.‬

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