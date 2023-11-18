جدل حول صحفية أمريكية اختلقت تقارير رياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أثارت‭ ‬صحفية‭ ‬رياضية‭ ‬أمريكية‭ ‬جدلاً‭ ‬حول‭ ‬اخلاقيات‭ ‬عملها‭ ‬بعد‭ ‬اقرارها‭ ‬بـ«اختلاق‮»‬‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ (‬أن‭ ‬اف‭ ‬أل‭) ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬قبل‭ ‬تراجعها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وكانت‭ ‬كاريسا‭ ‬تومسون‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬تدوين‭ ‬صوتي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أطرد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬قولي‭ ‬ذلك‭ ‬وسأقولها‭ ‬مجدّداً،‭ ‬كنت‭ ‬أقوم‭ ‬بتأليف‭ ‬مداخلات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬لأن‭... ‬المدرب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يخرج‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ (‬من‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬متأخراً‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬افساد‭ ‬المداخلة‭. ‬لذا‭ ‬كنت‭ ‬أقوم‭ ‬باختلاق‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬تومسون‭ (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬مراسلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬بجانب‭ ‬الميدان‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬فوكس‭ ‬الرياضية‭ ‬قبل‭ ‬انتقالها‭ ‬راهناً‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬أمازون‭ ‬برايم،‭ ‬حيث‭ ‬تُعدّ‭ ‬مضيفة‭ ‬رئيسة‭ ‬للاستديو‭ ‬التحليلي‭ ‬لمباراة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ (‬أن‭ ‬أف‭ ‬أل‭).‬

ويلعب‭ ‬المراسلون‭ ‬الجانبيون‭ ‬دوراً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أخبار‭ ‬مباشرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الميدان‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يشاركون‭ ‬تفاصيل‭ ‬يخبرهم‭ ‬بها‭ ‬المدرّبون‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬المباريات‭. ‬وأثارت‭ ‬تصريحاتها‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية،‭ ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬ميلها‭ ‬إلى‭ ‬تزوير‭ ‬المداخلات‭ ‬يضرّ‭ ‬بصدقية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الآخرين‭.‬

وكتبت‭ ‬أندريا‭ ‬كريمر‭ ‬التي‭ ‬غطّت‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬سئمت‭ ‬من‭ ‬السخرية‭ ‬المهينة‭ ‬لمراسلي‭ ‬جانب‭ ‬الملعب،‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬مليء‭ ‬بالتحديات‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مقام‭ ‬أول،‭ ‬معظمهن‭ ‬يفهمن‭ ‬ويحترمن‭ ‬قيم‭ ‬الصحافة‮»‬‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬الجدل،‭ ‬قالت‭ ‬تومسون‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تكذب‭ ‬بيد‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تختر‭ ‬الكلمات‭ ‬المناسبة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكذب‭ ‬أبداً‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬أو‭ ‬كنت‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬في‭ ‬عملي‭ ‬كمذيعة‭ ‬رياضية‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬في‭ ‬غياب‭ ‬مدرب‭ ‬يوفّر‭ ‬أي‭ ‬معلومة‭ ‬تعزّز‭ ‬مداخلتي،‭ ‬كنت‭ ‬استخدم‭ ‬معلومات‭ ‬عرفتها‭ ‬ورأيتها‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل‭ ‬لإعداد‭ ‬المداخلة»؛‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬يحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬تحسينها‭.‬

وتابعت‭ ‬تومسون‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بنصف‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭: ‬‮«‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحالات،‭ ‬لم‭ ‬أنسب‭ ‬شيئاً‭ ‬قلته‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬أو‭ ‬مدرّب‮»‬‭.‬



