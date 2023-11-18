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لوكلير ينطلق أولا في لاس فيغاس

11/18/2023 7:20:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيغاس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجّل‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬لجائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الأمريكية‭ ‬الكبرى‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬وسينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

وسجّل‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬بزمن‭ ‬1‭:‬32‭.‬726‭ ‬دقيقة،‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬جونيور‭ (‬1:32.770‭) ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬سينطلق‭ ‬متأخراً‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لعقوبة‭ ‬ارجاع‭ ‬عشرة‭ ‬مراكز،‭ ‬إثر‭ ‬إجرائه‭ ‬اصلاحات‭ ‬على‭ ‬سياراته‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامه‭ ‬بغطاء‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الخميس‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬بالهيكل‭ ‬الأحادي‭ ‬والمحرك‭ ‬والبطارية‭.‬

عقوبة‭ ‬ستمنح‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬الذي‭ ‬يكتسح‭ ‬خصومه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وضمن‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً،‭ ‬فرصة‭ ‬الانطلاق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬1‭:‬33‭.‬104‭ ‬د‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ينطلق‭ ‬لوكلير‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

قال‭ ‬لوكلير‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬طبعاً،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ (‬كانت‭ ‬نسختا‭ ‬1981‭ ‬و1982‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬جائزة‭ ‬سيزار‭ ‬بالاس‭ ‬الكبرى‭). ‬هذا‭ ‬حدث‭ ‬رائع‭. ‬انا‭ ‬خائب‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬الثالثة،‭ ‬لم‭ ‬أقم‭ ‬بعمل‭ ‬سوبر‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬كافياً‭ ‬للانطلاق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭. ‬سنحاول‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬للفوز‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وسينطلق‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الثاني‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ (‬مرسيدس‭) ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬غاسلي‭ (‬ألبين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أقصي‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬والبريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬مرسيدس‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للسائقين،‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التجارب‭ ‬الثانية‭.‬

ويُقام‭ ‬السباق‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الساعة‭ ‬العشرة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬06:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬

وجائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬هي‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬ختام‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وسبق‭ ‬لفيرستابن‭ ‬أن‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬بتصريح‭ ‬محبط‭ ‬واصفاً‭ ‬السباق‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬استعراضي‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬بالمائة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬سباق‭ ‬استعراضي‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬بالمائة‭ ‬ورياضي‭ ‬بنسبة‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السائق‭ ‬المسيطر‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتحقيقه‭ ‬17‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سباقاً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأحاسيس‭ ‬لأكون‭ ‬صادقاً‭. ‬أركّز‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬ولا‭ ‬أحبّ‭ ‬حقاً‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬حوله‮»‬‭.‬



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