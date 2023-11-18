ويمبانياما يتألق لكن سبيرز يخسر مرة سابعة تواليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬قدّم‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬مستوى‭ ‬جيداً‭ ‬لم‭ ‬يجنّب‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬خسارة‭ ‬سابعة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬120‭-‬129‭.‬

خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬الساحقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬87-123،‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬ابن‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬سوى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭. ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬الجمعة‭ ‬لبلوغ‭ ‬هذا‭ ‬الرصيد،‭ ‬منهياً‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭.‬

لكن‭ ‬سبيرز‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فارق‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المتقاربة‭ (‬62-62‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬و95‭-‬94‭ ‬للزوار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرضخ‭ ‬أمام‭ ‬كينغز‭ ‬الأكثر‭ ‬صلابة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭. ‬واعتمد‭ ‬فريق‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬على‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬ديأرون‭ ‬فوكس‭ ‬صاحب‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬والليتواني‭ ‬دومانتاس‭ ‬سابونيس‭ (‬27‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬البديل‭ ‬ماليك‭ ‬مونك‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬

وفيما‭ ‬سجّل‭ ‬الفرنسي‭ ‬كرة‭ ‬طائرة‭ ‬استعراضية‭ (‬أليوب‭) ‬مع‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬خطأ،‭ ‬ارتكب‭ ‬‮«‬ويمبي‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬وأهدر‭ ‬رميات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تراجع‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬له‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬زاك‭ ‬كولينز‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬و8‭ ‬متابعات‭.‬

وخلال‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬أمضاها‭ ‬ويمبانياما‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬تخلف‭ ‬فريقه‭ ‬بمجموع‭ ‬31‭ ‬نقطة‭.‬

قال‭ ‬العملاق‭ ‬الفرنسي‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬تضحيات‭ ‬يجب‭ ‬تقديمها،‭ ‬نعرف‭ ‬ذلك‭. ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التحلّي‭ ‬بالصبر،‭ ‬انها‭ ‬معركة‭ ‬يومية‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬سنكون‭ ‬بخير‭ ‬طالما‭ ‬بقينا‭ ‬متحفزين‭ ‬ومركزين‭ ‬وأفكارنا‭ ‬واضحة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قدّر‭ ‬المدرب‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬جهود‭ ‬الفرنسي‭: ‬‮«‬الخسارة‭ ‬محبطة‭ ‬جداً،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمسافة‭ ‬معينة‭ ‬كي‭ ‬نفهم‭ ‬الأمور‭. ‬سنقلّص‭ ‬أخطاءنا‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬وسنحقّق‭ ‬بعض‭ ‬الانتصارات‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬إصابة‭ ‬نجميه‭ ‬تري‭ ‬جونز‭ ‬وديفن‭ ‬فاسيل،‭ ‬يدفع‭ ‬سبيرز‭ ‬ثمن‭ ‬تشكيلته‭ ‬الشابة‭ ‬وغياب‭ ‬البدلاء،‭ ‬فحقق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬مقابل‭ ‬9‭ ‬خسارات،‭ ‬ليقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

واندرجت‭ ‬المباراة‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة،‭ ‬وقد‭ ‬تأكد‭ ‬عدم‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬لربع‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬اقترب‭ ‬منه‭ ‬ساكرامنتو‭ (‬فوزان‭ ‬في‭ ‬مبارتين‭).‬





أول‭ ‬فوز‭ ‬لهاردن‭ ‬مع‭ ‬كليبرز‭ ‬

وتفادى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬خسارة‭ ‬سابقة‭ ‬توالياً،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬106-100‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لكليبرز‭ ‬منذ‭ ‬قدوم‭ ‬لاعبه‭ ‬الجديد‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭.‬

وفي‭ ‬تشكيلة‭ ‬تضجّ‭ ‬بالنجوم‭ ‬المخضرمين،‭ ‬سجّل‭ ‬هاردن‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬9‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬حاسمة‭ ‬مع‭ ‬خطأ‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭.‬

قال‭ ‬هاردن‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬تمريرة‭ ‬الثلاثية‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬الآخر‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ (‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و8‭ ‬متابعات‭) ‬وسدّد‭ ‬بطريقته‭ ‬الاعتيادية‭ ‬مع‭ ‬الرجوع‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬واثقاً‭ ‬من‭ ‬التسديدة،‭ ‬أعمل‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭. ‬انه‭ ‬أمر‭ ‬مريح،‭ ‬مررنا‭ ‬بلحظات‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وسجّل‭ ‬أيضاً‭ ‬للفائز‭ ‬المخضرم‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬23‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬اكتسح‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬مضيفه‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬130‭-‬99،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬عاد‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الخاسر‭ ‬لاعبه‭ ‬مايلز‭ ‬بريدج‭ (‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬33‭ ‬دقيقة‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬إيقافه‭ ‬30‭ ‬مباراة‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬شريكته‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬2022‭. ‬اتهم‭ ‬بريدجز‭ ‬بالعنف‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى‭ ‬وانتهاك‭ ‬الأمر‭ ‬بالابتعاد‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

وسجّل‭ ‬للفائز‭ ‬الموزّع‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬والعملاق‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و8‭ ‬متابعات‭.‬





سقوط‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬

ورغم‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ ‬من‭ ‬عملاقه‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬خسر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ومتصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬110‭-‬115‭.‬

وتألق‭ ‬يوكيتش‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬16‭ ‬متابعة‭ ‬و18‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ (‬26‭ ‬نقطة‭) ‬ورفاقه‭ ‬صنعوا‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاسم‭.‬

وحقق‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬108‭-‬105،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سجل‭ ‬فيها‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬سلتيكس‭ ‬الثماني‭ ‬عشرة‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬تقدّمهم‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ (‬23‭).‬

وقاد‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬سيبلغ‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬107‭-‬95،‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬النجم‭ ‬الآخر‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭.‬

وسيكون‭ ‬ليكرز‭ (‬3-0‭) ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬الكأس،‭ ‬بحال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبلغ‭ ‬رصيد‭ ‬المخضرم‭ ‬الآخر‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬38‭ ‬نقطة،‭ ‬9‭ ‬متابعات‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬131‭-‬128‭.‬



