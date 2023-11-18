ويمبانياما يتألق لكن سبيرز يخسر مرة سابعة تواليا

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب) : قدّم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مستوى جيداً لم يجنّب فريقه سان أنتونيو سبيرز خسارة سابعة توالياً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الجمعة أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 120-129.
خلال الخسارة الساحقة الأخيرة أمام أوكلاهوما سيتي 87-123، لم يسجّل ابن التاسعة عشرة سوى ثماني نقاط. احتاج إلى أربع دقائق فقط الجمعة لبلوغ هذا الرصيد، منهياً المواجهة برصيد 27 نقطة و9 متابعات.
لكن سبيرز لم ينجح في خلق فارق مستدام في المباراة المتقاربة (62-62 بين الشوطين و95-94 للزوار في الربع الثالث)، قبل أن يرضخ أمام كينغز الأكثر صلابة في الربع الأخير. واعتمد فريق ولاية كاليفورنيا على صانع اللعب ديأرون فوكس صاحب 43 نقطة والليتواني دومانتاس سابونيس (27 نقطة و14 متابعة)، فيما أضاف البديل ماليك مونك 20 نقطة.
وفيما سجّل الفرنسي كرة طائرة استعراضية (أليوب) مع حصوله على خطأ، ارتكب «ويمبي» بعض الأخطاء في نهاية المباراة وأهدر رميات خلال فترة تراجع سان أنتونيو الذي سجّل له لاعب الارتكاز زاك كولينز 28 نقطة و8 متابعات.
وخلال 30 دقيقة أمضاها ويمبانياما في أرض الملعب، تخلف فريقه بمجموع 31 نقطة.
قال العملاق الفرنسي: «هناك تضحيات يجب تقديمها، نعرف ذلك. من الصعب التحلّي بالصبر، انها معركة يومية».
تابع: «سنكون بخير طالما بقينا متحفزين ومركزين وأفكارنا واضحة».
بدوره، قدّر المدرب غريغ بوبوفيتش جهود الفرنسي: «الخسارة محبطة جداً، لكن علينا الاحتفاظ بمسافة معينة كي نفهم الأمور. سنقلّص أخطاءنا مع الوقت، وسنحقّق بعض الانتصارات». وفي ظل إصابة نجميه تري جونز وديفن فاسيل، يدفع سبيرز ثمن تشكيلته الشابة وغياب البدلاء، فحقق حتى الآن ثلاثة انتصارات فقط مقابل 9 خسارات، ليقبع في المركز قبل الاخير في ترتيب المنطقة الغربية.
واندرجت المباراة ضمن دور المجموعات لمسابقة الكأس الجديدة، وقد تأكد عدم تأهل فريق ولاية تكساس لربع النهائي الذي اقترب منه ساكرامنتو (فوزان في مبارتين).
أول فوز لهاردن مع كليبرز
وتفادى لوس أنجلوس كليبرز خسارة سابقة توالياً، بفوزه على ضيفه هيوستن روكتس 106-100.
وهذا الفوز الأول لكليبرز منذ قدوم لاعبه الجديد جيمس هاردن مطلع نوفمبر من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
وفي تشكيلة تضجّ بالنجوم المخضرمين، سجّل هاردن 24 نقطة، 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، بينها ثلاثية حاسمة مع خطأ قبل ست ثوان من نهاية الوقت في سلة فريقه السابق.
قال هاردن الذي استلم تمريرة الثلاثية من النجم الآخر كواهي لينارد (26 نقطة و8 متابعات) وسدّد بطريقته الاعتيادية مع الرجوع خطوة إلى الوراء: «كنت واثقاً من التسديدة، أعمل طوال السنة من أجل ذلك. انه أمر مريح، مررنا بلحظات سيئة في المباريات الأخيرة».
وسجّل أيضاً للفائز المخضرم بول جورج 23 نقطة.
في المنطقة الشرقية، اكتسح ميلووكي باكس مضيفه تشارلوت هورنتس 130-99، في مباراة عاد فيها مع الخاسر لاعبه مايلز بريدج (17 نقطة في 33 دقيقة)، بعد إيقافه 30 مباراة بسبب العنف ضد شريكته السابقة في 2022. اتهم بريدجز بالعنف مرّة أخرى وانتهاك الأمر بالابتعاد في أكتوبر.
وسجّل للفائز الموزّع داميان ليلارد 27 نقطة، والعملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 16 نقطة، 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات.
سقوط حامل اللقب
ورغم تريبل دابل من عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش، خسر حامل اللقب ومتصدر المنطقة الغربية دنفر ناغتس على أرض نيو أورليانز بيليكانز 110-115.
وتألق يوكيتش مع 26 نقطة، 16 متابعة و18 تمريرة حاسمة، بيد أن زيون وليامسون (26 نقطة) ورفاقه صنعوا الفارق في الوقت الحاسم.
وحقق متصدر المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس فوزه الخامس توالياً على مضيفه تورونتو رابتورز 108-105، في مباراة سجل فيها سبعة من لاعبي سلتيكس الثماني عشرة نقطة أو أكثر تقدّمهم جايلن براون (23).
وقاد «الملك» ليبرون جيمس الذي سيبلغ التاسعة والثلاثين الشهر المقبل لوس أنجلوس ليكرز إلى الفوز على أرض بورتلاند ترايل بلايزرز 107-95، بتسجيله 35 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف النجم الآخر أنتوني ديفيس 16 نقطة و14 متابعة.
وسيكون ليكرز (3-0) قادراً على حسم صدارة مجموعته في الكأس، بحال فوزه على يوتا الثلاثاء.
وبلغ رصيد المخضرم الآخر كيفن دورانت 38 نقطة، 9 متابعات و9 تمريرات حاسمة، خلال فوز فريقه فينيكس صنز على مضيفه يوتا جاز 131-128.
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