طلاق.. ((أمير الجليد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الياباني‭ ‬المعتزل‭ ‬يوزورو‭ ‬هانيو،‭ ‬حامل‭ ‬ذهبيتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬في‭ ‬التزحلق‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬الجليد،‭ ‬طلاقه‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬ملقياً‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬ملاحقة‮»‬‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومضايقتها‭.‬

كتب‭ ‬هانيو‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬بطلاً‭ ‬قومياً‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ان‭ ‬أشخاصاً‭ ‬‮«‬مشبوهين‮»‬‭ ‬زاروا‭ ‬منزله‭ ‬وانتهك‭ ‬صحفيون‭ ‬خصوصيته‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬زواجه‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تقوم‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بالتشهير،‭ ‬الملاحقة‭ ‬وبث‭ ‬مقابلات‭ ‬وتقارير‭ ‬غير‭ ‬مصرّح‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬شريكتي‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬المشاهير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفراد‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬عائلتيهما‭.‬

هانيو‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬أمير‭ ‬الجليد‮»‬‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬شريكته‭ ‬دعمته‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المنزل‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬كان‭ ‬صعباً‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬أحمي‭ ‬شريكتي‭ ‬ونفسي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬ووجدت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يُطاق‮»‬‭.‬

قرّر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬الطلاق‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬شريكته‭ ‬‮«‬سعيدة‭ ‬دون‭ ‬قيود‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭.‬

واعتزل‭ ‬هانيو‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬ويؤدّي‭ ‬راهناً‭ ‬عروض‭ ‬تزلج‭ ‬احترافية‭.‬

أصبح‭ ‬الرياضي‭ ‬الهادئ‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬بيونغتشانغ‭ ‬2018‭ ‬أول‭ ‬متزلج‭ ‬يحرز‭ ‬ذهبيتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬66‭ ‬عاماً‭.‬