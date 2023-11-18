((بيتك)) يدعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» دعمه السنوي لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر والتي ستقام خلال الفترة من 23 ولغاية 25 نوفمبر الجاري ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف وتقام على ملاعب النادي الملكي للجولف حيث يأتي هذا الدعم ضمن اهتمام المسؤولين في بيت التمويل الكويتي بأهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الرياضي من اجل تحقيق شراكة استراتيجية تعود على الحركة الرياضية بالكثير من الفوائد التي تعمل على الارتقاء بشباب الوطن وتهيئة الطريق امامهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواصلة مسيرة النجاح في تنظيم البطولات والفعاليات التي تتسم بالعالمية ويشارك فيها نخبة متميزة من اللاعبين المحترفين والهواة من اصحاب الخبرة والمهارات العالية
في
لعبة
الجولف.
واعرب رئيس الاتحاد البحريني للجولف سعادة اللواء الركن علي بن صقر النعيمي عن خالص شكره وتقديره الي السيد عبدالحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي على الدعم المتواصل من بيت التمويل الكويتي لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف ومشاركاتهم في النجاحات التي تحققت حتى اصبحت هذه البطولة احدى المنصات الاقليمية الهامة التي يفد اليها العديد من اللاعبين المحترفين الذين يقدمون المستويات المتميزة العالية
في
فنون
اللعبة.
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