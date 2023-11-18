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((بيتك)) يدعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

11/18/2023 7:20:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬بيتك‮»‬‭ ‬دعمه‭ ‬السنوي‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬ضمن‭ ‬اهتمام‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بأهمية‭ ‬تعاون‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بشباب‭ ‬الوطن‭ ‬وتهيئة‭ ‬الطريق‭ ‬امامهم‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بالعالمية‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والمهارات‭ ‬العالية‮
‬في‮
‬لعبة‮
‬الجولف‭. ‬

واعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬سعادة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الي‭ ‬السيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬ومشاركاتهم‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬حتى‭ ‬اصبحت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬احدى‭ ‬المنصات‭ ‬الاقليمية‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬يفد‭ ‬اليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬المستويات‭ ‬المتميزة‭ ‬العالية‮
‬في‮
‬فنون‮
‬اللعبة‭.‬

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