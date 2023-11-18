مشاركة واسعة في بطولة الموروث التنشيطية للصقور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

افتتح‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬الموروث‭ ‬التنشيطية‭ ‬للصقور‭ ‬بمشاركة‭ ‬عشرات‭ ‬الصقارين‭ ‬البحرينيين‭. ‬وعلى‭ ‬ميدان‭ ‬الصقور‭ ‬بقرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬أقيمت‭ ‬6‭ ‬أشواط‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬كانت‭ ‬مخصصة‭ ‬فقط‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬الفروخ‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭.‬

وتوج‭ ‬محمد‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصقور‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمسابقات‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الأشواط‭ ‬الستة‭.‬

ويفوز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور‭ ‬الطير‭ ‬الذي‭ ‬ينهي‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهاز‭ ‬آلي‭ ‬يستطيع‭ ‬احتساب‭ ‬الوقت‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬‮«‬الشاهين‮»‬‭ ‬فاز‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأولى‭ (‬19.917‭ ‬ثانية‭) ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬بدر‭ ‬الهاجري‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثانيا‭ (‬17.357‭ ‬ثانية‭) ‬وأحمد‭ ‬الهاجري‭ (‬17.693‭ ‬ثانية‭).‬

أما‭ ‬شوط‭ ‬‮«‬الحر‮»‬‭ ‬فكان‭ ‬الفوز‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬سعد‭ ‬الرميحي‭ (‬17.880‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ (‬18.240‭ ‬ثانية‭) ‬وحمد‭ ‬النعيمي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬18.348‭ ‬ثانية‭).‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬‮«‬جير‭ ‬تبع‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ BHR ‮»‬‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬عبر‭ ‬صقرين‭ ‬مختلفين‭ (‬16.150‭ ‬ثانية‭) ‬و‭(‬16.215‭ ‬ثانية‭) ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬سعد‭ ‬الرميحي‭ (‬17.067‭ ‬ثانية‭).‬

كذلك‭ ‬أحرز‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ BHR ‮»‬‭ ‬نفسه‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬‮«‬جير‭ ‬قرموشة‮»‬‭ (‬16.547‭ ‬ثانية‭) ‬و‭(‬16.759‭ ‬ثانية‭) ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬بدر‭ ‬الهاجري‭ (‬18.057‭ ‬ثانية‭).‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬شوط‭ ‬‮«‬جير‭ ‬شاهين‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬أحمد‭ ‬الهاجري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ (‬16.187‭ ‬ثانية‭) ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬بدر‭ ‬الهاجري‭ ‬ثانيا‭ (‬16.910‭ ‬ثانية‭) ‬وعبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬ثالثا‭ (‬16.922‭ ‬ثانية‭).‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬والأخير‭ ‬المخصص‭ ‬لصقور‭ ‬‮«‬جير‭ ‬بيور‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فريق BHR ‮»‬‭ ‬‮»‬‭ ‬مسجلا‭ ‬زمنا‭ ‬قدره‭ (‬16.870‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بدر‭ ‬الهاجري‭ (‬17.550‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬خالد‭ ‬تلفت‭ (‬17.738‭ ‬ثانية‭).‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬رزنامة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ويأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور‭ ‬سباقات‭ ‬المهد‭ ‬العربي،‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العربي‭ ‬الأصيل،‭ ‬وسباقات‭ ‬الهجن،‭ ‬وفعاليات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالموروث‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬مسابقات‭ ‬الصقور‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬وذلك‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬للصقارين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬البطولات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬