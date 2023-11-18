مشاركة واسعة في بطولة الموروث التنشيطية للصقور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
افتتح موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد أمس السبت بإقامة بطولة الموروث التنشيطية للصقور بمشاركة عشرات الصقارين البحرينيين. وعلى ميدان الصقور بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة أقيمت 6 أشواط ضمن البطولة التنشيطية كانت مخصصة فقط لفئة «الفروخ» وذلك وسط مشاركة واسعة.
وتوج محمد عايض العذبة المري عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس لجنة الصقور الفائزين بالمسابقات بعد انتهاء الأشواط الستة.
ويفوز في مسابقة الصيد بالصقور الطير الذي ينهي مسافة السباق في أسرع وقت ممكن من خلال جهاز آلي يستطيع احتساب الوقت.
وفي شوط «الشاهين» فاز عبدالوهاب الهاجري بالمركز الأولى (19.917 ثانية) متفوقا على بدر الهاجري الذي جاء ثانيا (17.357 ثانية) وأحمد الهاجري (17.693 ثانية).
أما شوط «الحر» فكان الفوز فيه من نصيب سعد الرميحي (17.880 ثانية)، فيما جاء في المركز الثاني محمد الذوادي (18.240 ثانية) وحمد النعيمي في المركز الثالث (18.348 ثانية).
وفي شوط «جير تبع» حقق فريق « BHR » المركزين الأول والثاني عبر صقرين مختلفين (16.150 ثانية) و(16.215 ثانية) على التوالي، فيما جاء في المركز الثالث سعد الرميحي (17.067 ثانية).
كذلك أحرز فريق « BHR » نفسه المركزين الأول والثاني في شوط «جير قرموشة» (16.547 ثانية) و(16.759 ثانية) على التوالي، تاركا المركز الثالث من نصيب بدر الهاجري (18.057 ثانية).
وعلى مستوى شوط «جير شاهين» جاء أحمد الهاجري في المركز الأول (16.187 ثانية) متفوقا على بدر الهاجري ثانيا (16.910 ثانية) وعبدالوهاب الهاجري ثالثا (16.922 ثانية).
وفي الشوط السادس والأخير المخصص لصقور «جير بيور» حقق المركز الأول فريق BHR » » مسجلا زمنا قدره (16.870 ثانية)، فيما جاء في المركز الثاني بدر الهاجري (17.550 ثانية)، أما المركز الثالث فكان من نصيب خالد تلفت (17.738 ثانية).
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد من الفعاليات الرئيسية على رزنامة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، ويأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد في مملكة البحرين.
ويتضمن الموسم بالإضافة إلى مسابقات الصيد بالصقور سباقات المهد العربي، وسباقات الخيل العربي الأصيل، وسباقات الهجن، وفعاليات أخرى تتعلق بالموروث البري الذي تشتهر فيه البحرين ودول الخليج. ومن المتوقع أن تتوقف مسابقات الصقور خلال الشهر المقبل وذلك لإفساح المجال للصقارين البحرينيين بالمشاركة في بطولات دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تستكمل البطولات الرئيسية في شهر يناير المقبل.
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