ستقام بداية ديسمبر القادم..اتحاد الطاولة يحتضن دورة المدربين للمستوى الثالث بالتعاون مع الاتحاد الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬المحفوظ‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬والتضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬سوف‭ ‬يحتضن‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬للمستوى‭ ‬الثالث‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الفعاليات‭ ‬التعليمية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ازدهار‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬امتدادا‭ ‬للنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬دورتين‭ ‬سابقتين‭ ‬للمستويين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬وشهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الدارسين،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬أشاد‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المثالي‭ ‬للنسختين‭ ‬السابقتين‭ ‬وقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وكشف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬رشح‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الدولتلي‭ ‬ليكون‭ ‬محاضرا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بالرفاع‭.‬

وسيكون‭ ‬فريد‭ ‬كازروني‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬مشرفا‭ ‬ومنسقا‭ ‬عاما‭ ‬للدورة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬بصمات‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬الدورتين‭ ‬السابقتين‭ ‬بمستوى‭ ‬تنظيمي‭ ‬مميز‭.‬

وأشار‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اتحاد‭ ‬الطاولة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬بدأ‭ ‬باستقبال‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬نجاح‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثالي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭.‬