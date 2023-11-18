ستقام بداية ديسمبر القادم..اتحاد الطاولة يحتضن دورة المدربين للمستوى الثالث بالتعاون مع الاتحاد الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد السيد جعفر هادي المحفوظ أمين سر الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أن الاتحاد وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتضامن الأولمبي سوف يحتضن الدورة التدريبية للمستوى الثالث للمرة الأولى في المملكة، مبينا إلى أن استضافة الدورة يعزز من مكانة المملكة في احتضان الفعاليات التعليمية الكبرى التي تسلط الضوء على ازدهار الرياضة البحرينية بشكل عام وكرة الطاولة بشكل خاص.
وأوضح السيد جعفر هادي أن الدورة تأتي امتدادا للنجاحات التي حققها الاتحاد في تنظيم دورتين سابقتين للمستويين الأول والثاني وشهدت مشاركة واسعة من الدارسين، مبينا إلى أن الاتحاد الدولي أشاد بالتنظيم المثالي للنسختين السابقتين وقرر تنظيم النسخة الثالثة في البحرين.
وكشف أن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة رشح المحاضر الدولي المصري السيد أحمد الدولتلي ليكون محاضرا رسميا في الدورة التي سوف تقام خلال الفترة من 2 حتى 9 ديسمبر 2023 في مقر الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بالرفاع.
وسيكون فريد كازروني مدير الاتحاد مشرفا ومنسقا عاما للدورة بعد أن ترك بصمات مثالية في إخراج الدورتين السابقتين بمستوى تنظيمي مميز.
وأشار أمين سر اتحاد الطاولة إلى أن الاتحاد بدأ باستقبال الراغبين في المشاركة في الدورة، مبينا إلى أن الاتحاد سيعمل على تسجيل نجاح جديد في تنظيم مثالي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد في الفترة السابقة.
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