اليوم 4 مباريات نهائية ضمن منافسات بطولة البتروكيماويات المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهدت‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بالجفير‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭ ‬ضمن‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬حاليا‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬ويقام‭ ‬حفلها‭ ‬الختامي‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭.‬

وبدأ‭ ‬برنامج‭ ‬مباريات‭ ‬الأمس‭ ‬بالمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬الرواد‭ ‬55‭ ‬حيث‭ ‬يتقابل‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬نبيل‭ ‬دواني‭ ‬وكمال‭ ‬البحراني‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬المصري‭ ‬الهندي‭ ‬المشترك‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬قدري‭ ‬رزق‭ ‬واودي‭ ‬شانبيهانج،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬بين‭ ‬المرشحة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة‭ ‬الفلبينية‭ ‬إيرا‭ ‬كورال‭ ‬ومنافستها‭ ‬البيلاروسية‭ ‬ناتاليا‭ ‬أبوكوسوكايا،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬الرجال‭ ‬بين‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬الهندي‭ ‬المشترك‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬جعفر‭ ‬ونالان‭ ‬تشوكوبا‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬الأسترالي‭ ‬الإسباني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬جون‭ ‬كي‭ ‬وايناسيو‭ ‬دارنفيد‭.‬

واختتمت‭ ‬مباريات‭ ‬الأمس‭ ‬بنهائي‭ ‬فردي‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬تقابل‭ ‬الهندي‭ ‬فينيت‭ ‬ياش‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬السويسري‭ ‬ماثيو‭ ‬بيي‭ ‬والهندي‭ ‬براديب‭ ‬بهنداري‭. ‬وشهدت‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬السوبر،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬وتوقفت‭ ‬نتيجة‭ ‬لسقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬واستكملت‭ ‬مبارياتها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وحظيت‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬ومحبي‭ ‬التنس،‭ ‬والذين‭ ‬استمتعوا‭ ‬بمباريات‭ ‬قوية‭ ‬وممتعة،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الثنائي‭ ‬الفلبيني‭ ‬جنجي‭ ‬سوكينو‭ ‬ونينو‭ ‬ريموندي‭ ‬بفوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬إلياس‭ ‬وحسن‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و14‭-‬12‭ ‬ليتقابلا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬الهولندي‭ ‬هيد‭ ‬سيلس‭ ‬وجيم‭ ‬بيرجر‭ ‬واللذان‭ ‬تأهلا‭ ‬بفوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬يوسف‭ ‬وعمر‭ ‬قائد‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭-‬6‭ (‬4‭) ‬و‭ ‬6-3‭. ‬