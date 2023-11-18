اليوم 4 مباريات نهائية ضمن منافسات بطولة البتروكيماويات المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهدت ملاعب نادي البحرين للتنس بالجفير مساء أمس 4 مباريات نهائية ضمن نهائيات بطولة البتروكيماويات الخامسة والثلاثين المفتوحة في التنس، والتي ينظمها النادي حاليا برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ويقام حفلها الختامي مساء يوم الثلاثاء القادم.
وبدأ برنامج مباريات الأمس بالمباراة النهائية لمسابقة زوجي الرواد 55 حيث يتقابل الثنائي البحريني نبيل دواني وكمال البحراني مع الثنائي المصري الهندي المشترك المكون من قدري رزق واودي شانبيهانج، وفي الساعة السابعة مساء تقام المباراة النهائية لمسابقة فردي السيدات بين المرشحة الأولى للبطولة الفلبينية إيرا كورال ومنافستها البيلاروسية ناتاليا أبوكوسوكايا، وفي نفس التوقيت تقام المباراة النهائية لمسابقة زوجي الرجال بين الثنائي البحريني الهندي المشترك المكون من أحمد جعفر ونالان تشوكوبا مع الثنائي الأسترالي الإسباني المكون من جون كي وايناسيو دارنفيد.
واختتمت مباريات الأمس بنهائي فردي 45 سنة، حيث تقابل الهندي فينيت ياش مع الفائز من لقاء السويسري ماثيو بيي والهندي براديب بهنداري. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع مباريات الدور قبل النهائي لمسابقة زوجي السوبر، والتي بدأت يوم الخميس وتوقفت نتيجة لسقوط الأمطار واستكملت مبارياتها مرة أخرى يوم الجمعة، وحظيت بحضور جماهيري كبير من عشاق ومحبي التنس، والذين استمتعوا بمباريات قوية وممتعة، حيث تأهل للمباراة النهائية الثنائي الفلبيني جنجي سوكينو ونينو ريموندي بفوزهما على الثنائي البحريني إلياس وحسن عبد الرضا بنتيجة 4-6 و 6-4 و14-12 ليتقابلا في النهائي مع الثنائي الهولندي هيد سيلس وجيم بيرجر واللذان تأهلا بفوزهما على الثنائي يوسف وعمر قائد بنتيجة 7-6 (4) و 6-3.
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