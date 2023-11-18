لحضور وتغطية فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 منظمة بريف تفتح باب التسجيل للإعلاميين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتحت منظمة بريف باب التسجيل للإعلاميين الراغبين في الحضور وتغطية فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي تحتضنه مملكة البحرين ويقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، في الفترة 5- 16 ديسمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وحددت منظمة بريف موقعا لتسجيل الإعلاميين: https :// bravecf . com / media - accrediation ، حيث يتعين على جميع الإعلاميين الراغبين بحضور وتغطية فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، التسجيل عبر الموقع، وذلك لكي يتسنى لهم دخول صالة مدينة خليفة الرياضية بالبطاقة المخصصة للإعلاميين.
وكانت منظمة بريف البحرينية قد أعلنت في وقت سابق جائزتها للإعلام، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها والتي تعلنها منظمة متخصصة في رياضة فنون القتال المختلطة للإعلام، وذلك تقديرا للدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام المختلفة في تغطية أنشطة وفعاليات منظمة بريف وبطولة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين، البطولة التي انطلقت يوم 23 سبتمبر 2016 كماركة بحرينية مسجلة في سماء رياضة فنون القتال المختلطة العالمية.
وحددت منظمة بريف جوائز مالية لهذه الجائزة والتي تزيد على 10 آلاف دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي: أفضل صورة أو فيديو، أفضل تغطية شاملة عبر حسابات التواصل الاجتماعي وأفضل تغطية صحفية شاملة، حيث ستوزع
الجوائز المالية على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات هذه الجائزة.
وسيكون الجميع على موعد مع الإثارة والحماس في فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي يشتمل على إقامة بطولة BRAVE CF 77
يوم 5 ديسمبر، وإقامة بطولة BRAVE CF 79
يوم 8 ديسمبر وإقامة بطولة BRAVE CF 80 يوم 15 ديسمبر، على أن يشهد هذا الحدث إقامة منافسات النسخة الـ 4 من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للمحترفين في الفترة 10- 16 من الشهر ذاته.
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