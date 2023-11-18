لحضور وتغطية فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 منظمة بريف تفتح باب التسجيل للإعلاميين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فتحت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للإعلاميين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬وتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وحددت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬موقعا‭ ‬لتسجيل‭ ‬الإعلاميين‭: ‬ https ‭://‬ bravecf ‭.‬ com ‭/‬ media ‭-‬ accrediation ،‭ ‬حيث‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الراغبين‭ ‬بحضور‭ ‬وتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع،‭ ‬وذلك‭ ‬لكي‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬دخول‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالبطاقة‭ ‬المخصصة‭ ‬للإعلاميين‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬جائزتها‭ ‬للإعلام،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬والتي‭ ‬تعلنها‭ ‬منظمة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للإعلام،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرا‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬أنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬وبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬كماركة‭ ‬بحرينية‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية‭.‬

وحددت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والتي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬أفضل‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬فيديو،‭ ‬أفضل‭ ‬تغطية‭ ‬شاملة‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وأفضل‭ ‬تغطية‭ ‬صحفية‭ ‬شاملة،‭ ‬حيث‭ ‬ستوزع‭

‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬

وسيكون‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬الإثارة‭ ‬والحماس‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77‭

‬يوم‭ ‬5‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭

‬يوم‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إقامة‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬10-‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬