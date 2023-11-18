ليفربول ينقل والدي دياز إلى بريطانيا لقضاء أعياد الميلاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حرص‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬والدي‭ ‬لويس‭ ‬دياز،‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق،‭ ‬إلى‭ ‬ميرسيسايد،‭ ‬لكي‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬مع‭ ‬نجلهما‭ ‬بعد‭ ‬محنة‭ ‬اختطافهما‭ ‬الأخيرة‭.‬

وجرى‭ ‬تحرير‭ ‬سيلينيس‭ ‬مارولاندا‭ ‬فور‭ ‬اختطافها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماعة‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬ولكن‭ ‬والده‭ ‬لويس‭ ‬مانويل‭ ‬ظل‭ ‬محتجزا‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

والتأم‭ ‬شمل‭ ‬دياز‭ ‬بوالديه‭ ‬عندما‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬كولومبيا‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وتواجد‭ ‬والداه‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭ ‬وتابعا‭ ‬نجلهما‭ ‬يسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭.‬

وعلمت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬عقب‭ ‬المباراة،‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭ ‬وللمساعدة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬صدمة‭ ‬الأسرة،‭ ‬لجلب‭ ‬والدي‭ ‬دياز‭ ‬وبقية‭ ‬العائلة‭ ‬لكي‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬سويا‭.‬

ووصلت‭ ‬الطائرة‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬جون‭ ‬لينون‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وسوف‭ ‬يلتئم‭ ‬شمل‭ ‬العائلة‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬دياز‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬باراجواي‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

ويلتقي‭ ‬ليفربول‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭. ‬