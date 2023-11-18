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الملكي للجولف 2 بطل آيلاند كلاسيك الـ 24

11/18/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تُوج‭ ‬فريق‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬2،‭ ‬بجائزة‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬بطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬السنوية‭ ‬الخيرية‭ ‬للجولف‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرون،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بمتوسط‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬هانديكاب‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬2،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬فور‭ ‬قولف‭ .‬

تُوج‭ ‬فريق‭ ‬الصافرية،‭ ‬بجائزة‭ ‬مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬هانديكاب‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬زيروكس‭ ‬1،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬2‭.‬

وقدم‭ ‬د‭. ‬جورج‭ ‬شيريان‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الختامية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لسخاء‭ ‬يده‭ ‬وطيب‭ ‬دعمه‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬دونه‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬ستقام‭ ‬تلك‭ ‬الفعالية‭. ‬كما‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬والفعال‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬التقدير‭ ‬للرعاة‭ ‬الذين‭ ‬يضمن‭ ‬دعمهم‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬بطولة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مذهل‭ ‬سنة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

وعلقت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬بمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬جوليا‭ ‬توفي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬بدور‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬الهائل‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭. ‬ونتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬التقدير‭ ‬للرعاة‭ ‬الذين‭ ‬يضمن‭ ‬دعمهم‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬بطولة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مذهل‭ ‬سنة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬أيضا‭ ‬والذين‭ ‬يسعدوننا‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬وأدائهم‭ ‬المتميز،‭ ‬وعاملي‭ ‬الملعب‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬لتعاونهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬بالذكر‭ ‬فضل‭ ‬المتطوعين‭ ‬الأعزاء‭ ‬الذين‭ ‬تبرعوا‭ ‬طواعية‭ ‬بوقتهم‭ ‬للحضور‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لبطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬الخيرية‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الخاص‭ ‬بجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بقصر‭ ‬الصافرية‭.‬

وتضمنت‭ ‬قائمة‭ ‬الفرق‭ ‬المتنافسة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬2،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬1،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬2،‭ ‬كريديماكس‭ ‬1،‭ ‬كريديماكس‭ ‬2،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬1،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬2،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬3‭.‬

فيما‭ ‬يلي‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭:‬

جائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬2‭): ‬مهدي‭ ‬توداوي‭ (‬الصافرية‭)‬

جائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬8‭): ‬أحمد‭ ‬سلطان‭ (‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬2‭)‬

جائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬4‭): ‬صلاح‭ ‬الرويعي‭ (‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد1‭)‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬ماسية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ورعاية‭ ‬أميرلاد‭ ‬للبطولة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬والحواج‭.‬

أما‭ ‬الرعاة‭ ‬الذهبيون‭ ‬للبطولة‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬ذيس‭ ‬مونث‮»‬،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف،‭ ‬زيروكس‭. ‬وفي‭ ‬الرعاية‭ ‬الفضية‭ ‬مجموعة‭ ‬أفريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن،‭ ‬كوستا‭ ‬كوفي‭ ‬من‭ ‬الزياني‭ ‬للأغذية،‭ ‬وكريدي‭ ‬ماكس،‭ ‬والكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا،‭ ‬البحرين،‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭.‬

أما‭ ‬رعاة‭ ‬ساريات‭ ‬حُفر‭ ‬ملعب‭ ‬البطولة‭ ‬فهم‭ ‬أكوا‭ ‬كول،‭ ‬وكوكاكولا،‭ ‬وفندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو،‭ ‬وديكو‭ ‬البحرين‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭.‬،‭ ‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز،‭ ‬ومحمد‭ ‬جلال‭ ‬كيترينغ‭.‬

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