الملكي للجولف 2 بطل آيلاند كلاسيك الـ 24

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تُوج فريق النادي الملكي للجولف 2، بجائزة مجموعة دوري بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف في نسختها الرابعة والعشرون، حيث حصل هذا الفريق على أقل نقاط على مدار الثلاثة أيام من بين جميع الفرق بمتوسط أقل من 6 نقاط هانديكاب.
وحل في المركز الثاني فريق محمد جلال 2، وفي المركز الثالث فريق فور قولف .
تُوج فريق الصافرية، بجائزة مجموعة الدوري الممتاز، حيث حصل هذا الفريق على أقل نقاط على مدار الثلاثة أيام من بين جميع الفرق بمتوسط 6 نقاط هانديكاب أو أكثر.
وحل في المركز الثاني فريق زيروكس 1، وفي المركز الثالث فريق كريدي ماكس 2.
وقدم د. جورج شيريان المدير التنفيذي ورئيس الخدمات الطبية لمستشفى الإرسالية الأمريكية في كلمته الختامية ضمن فعاليات البطولة الشكر إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لسخاء يده وطيب دعمه والذي من دونه لما كانت ستقام تلك الفعالية. كما نتوجه بالشكر إلى الديوان الملكي على توجيهاتهم ودعمهم المستمر والفعال. وأضاف: «نتوجه بخالص التقدير للرعاة الذين يضمن دعمهم الكريم أن تستمر بطولة الجولف في تحقيق نجاح مذهل سنة تلو الأخرى».
وعلقت الرئيس التنفيذي للعمليات بمستشفى الإرسالية الأمريكية جوليا توفي قائلة: «أود أن أشكر كل من ساهم بدور في النجاح الهائل لهذه الفعالية. ونتوجه بخالص التقدير للرعاة الذين يضمن دعمهم الكريم أن تستمر بطولة الجولف في تحقيق نجاح مذهل سنة تلو الأخرى، ولاعبي الجولف أيضا والذين يسعدوننا بمهاراتهم وأدائهم المتميز، وعاملي الملعب الملكي للجولف لتعاونهم ومساعدتهم التي لا تقدر بثمن، ولا ننسى بالذكر فضل المتطوعين الأعزاء الذين تبرعوا طواعية بوقتهم للحضور ودعم هذه الفعالية».
وبدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير من النسخة الرابعة والعشرين لبطولة آيلاند كلاسيك الخيرية السنوية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية على ملعب الجولف الخاص بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصافرية.
وتضمنت قائمة الفرق المتنافسة إبراهيم خليل كانو 2، بنك البحرين الوطني 1، بنك البحرين الوطني 2، كريديماكس 1، كريديماكس 2، النادي الملكي للجولف 1، النادي الملكي للجولف 2، النادي الملكي للجولف 3.
فيما يلي الفرق الفائزة في المجموعة (هـ) من اليوم الختامي للبطولة:
جائزة أقرب ضربة للسارية (الحفرة رقم 2): مهدي توداوي (الصافرية)
جائزة الضربة الأكثر دقة (الحفرة رقم 8): أحمد سلطان (كريدي ماكس 2)
جائزة أطول ضربة (الحفرة رقم 4): صلاح الرويعي (بنك الخليج المتحد1)
يذكر أن البطولة حصلت على رعاية ماسية من بنك البحرين الوطني، ورعاية أميرلاد للبطولة كانت من نصيب إبراهيم خليل كانو، والحواج.
أما الرعاة الذهبيون للبطولة مجلة «بحرين ذيس مونث»، النادي الملكي للجولف، زيروكس. وفي الرعاية الفضية مجموعة أفريكان آند ايسترن، كوستا كوفي من الزياني للأغذية، وكريدي ماكس، والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، البحرين، وبنك الخليج المتحد.
أما رعاة ساريات حُفر ملعب البطولة فهم أكوا كول، وكوكاكولا، وفندق دبلومات راديسون بلو، وديكو البحرين ذ.م.م.، جلف ديلي نيوز، ومحمد جلال كيترينغ.
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