((ريمونتادا)) فيجن سبورت تقلب المباراة و((بيتك)) يصل إلى النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬على‭ ‬صالات‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمباريات‭ ‬شهدت‭ ‬تحولات‭ ‬كبيرة‭ ‬وإثارة‭ ‬لدخول‭ ‬الدوري‭ ‬مراحله‭ ‬الاخيرة‭.‬

واللقاء‭ ‬الأول‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬فيجن‭ ‬سبورت‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬ريمونتادا‭ ‬وقلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬تحولات‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بدأ‭ ‬فريق‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬اللقاء‭ ‬بصورة‭ ‬ممتازة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬واللاعب‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬الوداعي،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬فيجن‭ ‬سبورت‭ ‬أعاد‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬بفضل‭ ‬القراءة‭ ‬الممتازة‭ ‬للمدرب‭ ‬محمد‭ ‬مسلم‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬أحرزهما‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ساعي‭ ‬واللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬شعبان‭ ‬واللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬محمد‭ ‬الحواج‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭. ‬أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬حسين‭ ‬البحار‭ ‬والحكم‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬والحكم‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬بيتك‮»‬‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬نسمعكم‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقابل‭ ‬اثنين‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيلهم‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬جناحي‭ ‬هدفين‭ ‬واللاعب‭ ‬سيد‭ ‬سجاد‭ ‬الوداعي‭ ‬هدف،‭ ‬واحرز‭ ‬أهداف‭ ‬فريق‭ ‬نسمعكم‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬المطوع‭ ‬واللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متميز‭ ‬طوال‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭. ‬أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬اسامة‭ ‬إدريس‭ ‬والحكم‭ ‬محمد‭ ‬العرادي‭ ‬والحكم‭ ‬إسراء‭ ‬شاكر‭.‬

وتنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬د‭) ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني‭.‬