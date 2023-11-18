((ريمونتادا)) فيجن سبورت تقلب المباراة و((بيتك)) يصل إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت منافسات الجولة الخامسة من دوري الصم لكرة القدم للصالات على صالات مدينة خليفة الرياضية بمباريات شهدت تحولات كبيرة وإثارة لدخول الدوري مراحله الاخيرة.
واللقاء الأول تمكن فريق فيجن سبورت من عمل ريمونتادا وقلب النتيجة لصالحه بعد ان كان متأخرا في اللقاء بنتيجة هدفين دون مقابل، وشهد اللقاء تحولات كبيرة بعد ان بدأ فريق بي أم أم آي اللقاء بصورة ممتازة أدت إلى تسجيله هدفين عن طريق اللاعب محمد حسن واللاعب سيد عدنان الوداعي، الا أن فريق فيجن سبورت أعاد ترتيب أوراقه بفضل القراءة الممتازة للمدرب محمد مسلم وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف أحرزهما اللاعب عبدالحسين ساعي واللاعب عبدالرحمن شعبان واللاعب المتألق محمد الحواج الذي حصل على أفضل لاعب في المباراة. أدار اللقاء الحكم حسين البحار والحكم محمود حسن والحكم محمد جاسم.
وفي اللقاء الثاني تمكن فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» من حجز بطاقة العبور للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق نسمعكم بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين تمكن من تسجيلهم اللاعب حسن جناحي هدفين واللاعب سيد سجاد الوداعي هدف، واحرز أهداف فريق نسمعكم اللاعب حسين المطوع واللاعب أحمد عبدالعزيز الذي حصل على أفضل لاعب في اللقاء على الرغم من خسارة فريقه لما قدمه من مستوى متميز طوال مجريات اللقاء. أدار اللقاء الحكم اسامة إدريس والحكم محمد العرادي والحكم إسراء شاكر.
وتنطلق مباريات الجولة الأخيرة لدوري الصم لكرة القدم للصالات في يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر على صالة عيسى بن راشد (د) بالقرب من الاستاد الوطني.
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