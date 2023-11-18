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امنستي: أكثر من ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الأطفال

11/18/2023 7:15:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن /PNN / قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على
قطاع غزة من الأطفال، فيما لا يزال عدد لا يحصى من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت المنظمة، في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "ملايين آخرين يواجهون في غزة المزيد من التهجير وتدمير الملكية والمعاناة".

وفي تدوينة منفصلة، دعت "العفو الدولية"، الناس إلى التوقيع "على عريضة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، من قبل جميع الأطراف، لوضع حد لإراقة دماء المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقبل أيام، وقّع أكثر من مليون شخص حول العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وناشدت المنظمة النشطاء باستمرار التوقيع على العريضة، كما حثت قادة الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين

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